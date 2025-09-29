Туск заговорил о расколе Запада

«У нас в настоящее время иногда складывается впечатление, что что-то трещит по швам и появляются трещины в трансатлантическом сообществе», – заявил Туск на церемонии открытия Варшавского форума по безопасности.

Он подчеркнул, что война в Украине, нравится это кому-то или нет, является и войной Польши.

«Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру», — указал польский лидер.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС Киев мог бы вернуть все утраченные территории. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Европа не сможет обеспечить помощь Украине без участия США. В ответ Туск обвинил Трампа в попытке переложить ответственность за ситуацию на Европу.