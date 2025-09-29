USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Туск заговорил о расколе Запада

15:37 957

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил существующие разногласия между США и Европой в вопросе поддержки Украины.

«У нас в настоящее время иногда складывается впечатление, что что-то трещит по швам и появляются трещины в трансатлантическом сообществе», – заявил Туск на церемонии открытия Варшавского форума по безопасности.

Он подчеркнул, что война в Украине, нравится это кому-то или нет, является и войной Польши.

«Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру», — указал польский лидер.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС Киев мог бы вернуть все утраченные территории. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Европа не сможет обеспечить помощь Украине без участия США. В ответ Туск обвинил Трампа в попытке переложить ответственность за ситуацию на Европу.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7533
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1274
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7478
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2635
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2007
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4560
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1980
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1392
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5548
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2644
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3777

