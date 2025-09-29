Зеленский: Вступление Украины в ЕС неизбежно

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.

Украина должна присоединиться к Европейскому союзу. Для этого делается все необходимое.

«Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно любой зависимости от России», — отметил он, намекая на Венгрию.

Украина подала заявку на членство в Европейском союзе через несколько дней после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года Европейский совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В июне 2024 года Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Брюссель утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении в сообщество.

Однако Венгрия и Словакия начали блокировать переговоры о вступлении, выдвигая различные условия. Последним стало требование прекратить атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», по которому обе страны получают энергоносители из России.