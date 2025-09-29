USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Зеленский: Вступление Украины в ЕС неизбежно

15:39 646

Украина должна присоединиться к Европейскому союзу. Для этого делается все необходимое.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.

«Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно любой зависимости от России», — отметил он, намекая на Венгрию.

Украина подала заявку на членство в Европейском союзе через несколько дней после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года Европейский совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В июне 2024 года Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Брюссель утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении в сообщество.

Однако Венгрия и Словакия начали блокировать переговоры о вступлении, выдвигая различные условия. Последним стало требование прекратить атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», по которому обе страны получают энергоносители из России.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7536
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1275
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7482
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2637
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2008
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4561
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1980
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1393
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5548
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2645
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3777

