Зеленский: Вступление Украины в ЕС неизбежно

Украина должна присоединиться к Европейскому союзу. Для этого делается все необходимое.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает The Guardian.
«Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно любой зависимости от России», — отметил он, намекая на Венгрию.
Украина подала заявку на членство в Европейском союзе через несколько дней после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.
В декабре 2023 года Европейский совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.
В июне 2024 года Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Брюссель утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении в сообщество.
Однако Венгрия и Словакия начали блокировать переговоры о вступлении, выдвигая различные условия. Последним стало требование прекратить атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», по которому обе страны получают энергоносители из России.