На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Дожди затопили пасеки в Балакене

Ульвия Худиева
15:50 829

В Балакене в поселке Габагчёл селевые потоки нанесли серьезный ущерб пчеловодческим хозяйствам.

Об этом haqqin.az сообщили жители поселка.

В последние дни из-за непрерывных дождей в регионе реки вышли из берегов, затопило хозяйства, дворы, дороги.

По словам сельчан, установленные в лесной зоне пасеки также оказались под водой. Им удалось спасти лишь несколько пчелиных семей. Местные жители говорят, что подобное происходило и в прошлые годы, единственный выход они видят в строительстве дамбы.

«Так как здесь низменная местность, при дожде территорию затапливает. Мы много раз просили построить дамбу, однако пока не получили ответа на наше предложение», — рассказали пострадавшие сельчане.

В муниципалитете поселка также подтвердили, что пчеловодческим хозяйствам нанесен ущерб. Сообщили, что пострадали не только пасеки, но и посевные площади. «Это один из притоков реки Алазани. После дождей выходит из берегов и затапливает хозяйства. Под водой оказались и кукурузные поля», — сообщили в муниципалитете.

А в Закатале после интенсивных дождей в реке Талачай произошел сель, не помогли и защитные дамбы. Возникла опасность для нескольких домов, расположенных на берегу реки.

