Испанцы закрыли дорогу американскому оружию в Израиль

Испания запретила транзит через базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетам и кораблям США с оружием, боеприпасами и военной техникой, направляющимися в Израиль. Об этом сообщает газета El País.

По информации издания, запрет распространяется как на суда, направляющиеся непосредственно в Израиль, так и на те, для которых еврейское государство является конечным пунктом после промежуточной остановки. При этом испанские власти не проводят досмотр американских транспортных самолетов и кораблей, заходящих на базы в стране.

Источник отмечает, что Пентагон мог бы скрыть содержимое грузов, но союзническое доверие сильно пострадало бы от такого шага.

Мадрид занимает твердую позицию по отношению к Израилю из-за ситуации в секторе Газа. Испания вошла в число 12 стран, которые создали коалицию по финансовой поддержке Палестины. Ранее Совет министров Испании утвердил указ, официально вводящий эмбарго на поставки оружия в еврейское государство.