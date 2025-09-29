USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Испанцы закрыли дорогу американскому оружию в Израиль

15:56 919

Испания запретила транзит через базы Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) самолетам и кораблям США с оружием, боеприпасами и военной техникой, направляющимися в Израиль. Об этом сообщает газета El País.

По информации издания, запрет распространяется как на суда, направляющиеся непосредственно в Израиль, так и на те, для которых еврейское государство является конечным пунктом после промежуточной остановки. При этом испанские власти не проводят досмотр американских транспортных самолетов и кораблей, заходящих на базы в стране.

Источник отмечает, что Пентагон мог бы скрыть содержимое грузов, но союзническое доверие сильно пострадало бы от такого шага.

Мадрид занимает твердую позицию по отношению к Израилю из-за ситуации в секторе Газа. Испания вошла в число 12 стран, которые создали коалицию по финансовой поддержке Палестины. Ранее Совет министров Испании утвердил указ, официально вводящий эмбарго на поставки оружия в еврейское государство. 

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7542
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1278
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7493
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2643
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2009
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4563
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1982
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1394
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5548
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2646
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3778

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7542
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1278
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7493
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2643
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2009
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4563
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1982
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1394
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5548
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2646
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3778
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться