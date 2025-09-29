Kapital Bank вновь принимает участие в Sibos 2025: начаты международные встречи

USD 1.7000
Ведущий финансовый институт Азербайджана Kapital Bank 29 сентября в городе Франкфурте начал свое участие в одном из самых престижных и авторитетных мировых финансовых форумов – Sibos 2025. Уже с первого дня представители банка активно вовлекаются в дискуссии, формирующие будущее глобальных финансов.

Форум продлится четыре дня. В его рамках Kapital Bank планирует провести ряд встреч с ведущими мировыми банками с целью укрепления международных партнерств и изучения новых возможностей для сотрудничества. Среди банков, с которыми намечены переговоры, такие крупные финансовые институты, как ODDO BHF, First Abu Dhabi Bank, Banco BPM, Mashreq Bank, QNB, Standard Chartered, Raiffeisen Bank International, BNY Mellon и Bayerische Landesbank.

Главной целью этих встреч является углубление существующих связей, обсуждение последних тенденций в области казначейства, торгового финансирования и международных расчетов, а также создание новых возможностей для финансового рынка Азербайджана.

Директор департамента Казначейства Kapital Bank Фарид Алиев поделился своим мнением о мероприятии: «Sibos для нас – это не просто событие, а стратегическая платформа, подтверждающая, что мы являемся частью глобальной финансовой экосистемы. В этом году мы участвуем в форуме с очень насыщенной программой. Запланированные встречи позволят нам не только укрепить международные партнерства, но и способствовать совершенствованию в нашей стране передового опыта и внедрению инноваций. Мы убеждены, что эти диалоги еще больше укрепят позиции как Kapital Bank, так и всего финансового сектора Азербайджана на мировой арене».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиалов и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

