Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду провела пресс-конференцию, посвященную прошедшим накануне парламентским выборам.

«Мы показали всему миру, что мы — страна смелых и достойных людей. Мы не поддались на подкуп, угрозы, запугивания, а мы объединились и защитили свою страну честным голосованием. Вчера и на протяжении всей кампании мы показали, что умеем быть едиными, когда будущее нашей страны находится под угрозой», — заявила президент Молдовы.

Санду добавила, что результаты выборов не отражают победу какой-то партии или отдельных избирателей: «Это победа страны. И эту победу нужно использовать на благо всех граждан, независимо от того, за кого они проголосовали. Молдова — наш общий дом, и все мы хотим одного и того же: жить в мире, в свободе, дать нашим детям безопасное будущее у себя дома. Самый короткий путь к этим целям — это европейский путь».

По словам Санду, на протяжении предвыборного периода Россия «пыталась разделить граждан и ударить по их вере». «Эта кампания показала, что у нас есть уязвимости, но у нас есть и сильные институты, и преданные своему делу люди. На этих выборах мы увидели, что общество и государственные институты стали более устойчивыми. Но нам еще предстоит много работы», — сказала Майя Санду.

Следующим шагом, по словам президента Молдовы, должна стать судебная реформа: «В демократии общество живет по закону, и закон должен применяться одинаково ко всем. Мы должны окончательно искоренить это постыдное явление — подкуп голосов, в первую очередь наказав всех, кто организовывал такие схемы и втягивал людей в эти ловушки. Политические партии обязаны строго соблюдать положения закона о финансировании. Борьба с дезинформацией сложнее, но и здесь нужно искать решения».