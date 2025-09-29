Победа в Карабахе: траур или праздник?

Вопиющий случай в День памяти – а со времен окончания Второй Карабахской войны первый день боевых действий поминают павших азербайджанских бойцов, совершивших подвиг, – сподвиг меня к размышлениям о философии азербайджанской победы. Что же произошло 27 сентября? На сей раз не злополучная, а щедрая журналистская судьба подкинула мне лотерейный билет: полет на один из дивных праздников человечества – мюнхенский Октоберфест. Вот уже третий век немцы празднуют свадьбу баварского принца Людвига и принцессы Терезы, это торжество и в этом году вылилось во всенародное ликование – день пива. Миллионы немцев, как и примкнувшие к ним миллионы околдованных сказочной атмосферой чужого праздника туристов, врываются на луг Терезы, где уже по традиции ведущие немецкие пивоваренные компании соревнуются в приготовлении лучших в мире сортов «ячменного сока».

Пивоварня превращается во всеобщее ликование и радость, народные гуляния, здесь царит праздничное гульбище, объединяющее немцев, потерпевших в прошлом столетии два крупнейших поражения. И понесших неисчислимые потери в мировых войнах. Позволю себе озвучить банальную и старую как мир истину, что наша жизнь состоит из потерь и обретений. Человек теряет не только близких, но и мечты с надеждами. И порой самого себя… Но ни одна нация в мире не зацикливается на потерях и поражениях в прошлом, тем более те народы, которые впоследствии достигали побед. К чему об этом? Я решил поделиться своей радостью, как и ликованием миллионов немцев, опубликовав в соцсетях фотографию, на которой был запечатлен с кружкой пива. И началось!.. «Как же ты посмел в День скорби выпить кружку пива?» - послышалось справа. «В День памяти (скорби) ты еще вздумал поехать на чужой праздник», - донеслось слева. Спустя минуты к недоброжелателям подтянулись платные тролли, «заработала фабрика» и… пошло-поехало. Позвольте, насколько мне память не изменяет, Азербайджан все же победил во Второй Карабахской войне? Или я ошибаюсь? Так если мы победили, то о чем же скорбим? О павших за Родину? Но ни одна война не обходится без жертв. И скорбеть о павших надо, как и о родителях, родных, но в душе, в сердце, не на показ и не на потребу дня. Избегая политический популизм. С другой стороны, зачем скорбь превращать в балаган, мобилизуя командно-административными методами всех и вся к плачу?! А если я не хочу плакать? А если я хочу радоваться исполинской победе в этой войне? Кто-то в СССР отмечал 22 июня – день вероломного вторжения оккупационных войск? Все народы, победившие фашизм, вспоминают и отмечают 9 мая, День Победы, ведь не немецкие войска дошли до Москвы и повесили Сталина, а все произошло ровным счетом наоборот. Советские войска ценой миллионов убитых и раненых освободили Берлин.

Или сместимся за океан, в другую часть цивилизации. Перл-Харбор – трагедия в американской истории. Но американский народ воспринимает эту трагедию, мгновение, пусть и печальное, повлекшую большие потери и жертвы, на пути к великой победе. Неужели в Израиле оплакивают ежечасно героически погибших в полувековой войне длиною в вечность?.. Почему мы не радуемся, а скорбим? Позвольте крамольно спросить: может, Ханкенди освободили не азербайджанские войска? И мы не имеем никакого отношения к этой победе, что по-привычному скорбим и оплакиваем свою победу? В чем вопрос? С другой стороны, не слишком ли много скорби и плача в нашей и без того печальной на мировые катаклизмы и крушения вековых устоев жизни? Нас обязывают шагать в стальных рядах на Черный январь, Ходжалинскую трагедию, да еще и в день геноцида азербайджанцев 30 марта, но есть и трагедия в Малыбейли, напоминают и о Дашалты, нужно поплакать и в день депортации азербайджанцев из Армении (причем дважды в году)… А как же трагедия в Керки? Да и сожгли же армяне заживо наших с селом Ашагы Аскипара! И ее надо вспомнить раз в году. Плачем, скорбью, всеобщим трауром. Да, и оккупация освобожденных впоследствии семи районов. Надо поплакать, желательно не вытирая слез, ибо скоро на носу новая трагедия, новый плач… Без слез не получится. Весь год победившего народа проходит во всеобщем унынии. И не дай Бог в этом всеобщем плаче поднять кружку пива в Мюнхене или потянуться за рюмочкой в Шуше, осквернив тем самым землю, обагренную кровью шехидов! Ой-ой-ой!.. Вот в этот миг проснется средневековый генетический код шиита, словно встроенный в голову современного азербайджанского тролля современный тайванский чип.