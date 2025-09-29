USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Сторонников Асада не пустят к избирательным урнам

Сторонники бывших властей Сирии не смогут ни баллотироваться, ни голосовать на предстоящих парламентских выборах, сообщил РИА Новости член Высшей избирательной комиссии арабской республики Хасан ад-Дагим.

Ранее Высшая избирательная комиссия Сирии объявила, что первые выборы в Народный совет страны после окончания правления бывшего президента Башара Асада состоятся 5 октября.

«Любому, чья поддержка бывшего режима оружием, деньгами или мнением доказана, запрещено баллотироваться, избираться и голосовать. Это так же касается тех, кто был членом Народного совета или находился в руководстве партий, поддерживавших бывший режим», – отметил ад-Дагим.

Он также сообщил, что предстоящие выборы в сирийский парламент будут непрямыми — голосовать будут избирательные коллегии. По его словам, при их формировании учитывалось многообразие сирийского общества согласно последней переписи населения 2011 года.

Ад-Дагим отметил, что на практике от 7 до 8 тысяч человек выберут 140 депутатов парламента.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
