Сторонников Асада не пустят к избирательным урнам

Сторонники бывших властей Сирии не смогут ни баллотироваться, ни голосовать на предстоящих парламентских выборах, сообщил РИА Новости член Высшей избирательной комиссии арабской республики Хасан ад-Дагим.

Ранее Высшая избирательная комиссия Сирии объявила, что первые выборы в Народный совет страны после окончания правления бывшего президента Башара Асада состоятся 5 октября.

«Любому, чья поддержка бывшего режима оружием, деньгами или мнением доказана, запрещено баллотироваться, избираться и голосовать. Это так же касается тех, кто был членом Народного совета или находился в руководстве партий, поддерживавших бывший режим», – отметил ад-Дагим.

Он также сообщил, что предстоящие выборы в сирийский парламент будут непрямыми — голосовать будут избирательные коллегии. По его словам, при их формировании учитывалось многообразие сирийского общества согласно последней переписи населения 2011 года.

Ад-Дагим отметил, что на практике от 7 до 8 тысяч человек выберут 140 депутатов парламента.