USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Белый дом: Израиль и ХАМАС «очень близки к сделке»

16:57 99

Администрация США заявила, что Израиль и ХАМАС «очень близки к сделке» по прекращению огня в Газе.

В сообщении Белого дома говорится, что президент Дональд Трамп провел переговоры с Катаром. В Вашингтоне оптимистично оценивают перспективу достижения соглашения по Газе, передает Reuters.

Подробности потенциальной сделки и сроки Белым домом не приводятся. Данное сообщение было опубликовано за несколько часов до начала встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

27 сентября американское издание The Washington Post опубликовало детали плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в двух правительствах, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации. Как сообщалось ранее, в плане 21 пункт. Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7582
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1299
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7540
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2666
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2026
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4577
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1997
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1406
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5551
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2653
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3785

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7582
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1299
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7540
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2666
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2026
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4577
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1997
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1406
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5551
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2653
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться