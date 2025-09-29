Белый дом: Израиль и ХАМАС «очень близки к сделке»

Администрация США заявила, что Израиль и ХАМАС «очень близки к сделке» по прекращению огня в Газе.

В сообщении Белого дома говорится, что президент Дональд Трамп провел переговоры с Катаром. В Вашингтоне оптимистично оценивают перспективу достижения соглашения по Газе, передает Reuters.

Подробности потенциальной сделки и сроки Белым домом не приводятся. Данное сообщение было опубликовано за несколько часов до начала встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

27 сентября американское издание The Washington Post опубликовало детали плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в двух правительствах, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации. Как сообщалось ранее, в плане 21 пункт. Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших.