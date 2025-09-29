USD 1.7000
Trump Plaza за $1 миллиард

17:20 1869

Компания Trump Organization подписала второе соглашение с девелопером Dar Global о строительстве комплекса в саудовской Джидде, стоимость проекта - один миллиард долларов США, передает Financial Times.

Проект, включающий офисы, элитные резиденции и апартаменты, станет частью масштабного плана Manhattan с парком, вдохновленным нью-йоркским Central Park.

Trump Organization, которой сейчас управляет сын президента США Эрик, активизирует деятельность в регионе: компания уже сотрудничает с Dar Global в ОАЭ, Омане и Катаре. Первый проект компаний о строительстве Trump Tower Jeddah, 47-этажной жилой башни стоимостью два миллиарда саудовских риалов (более 530 миллионов долларов США), был объявлен в декабре прошлого года.

Застройщик Dar Global - лондонский филиал компании Dar Al Arkan, основанной в 1994 году, один из крупнейших частных девелоперов.

Украина впервые получит шведские истребители
Украина впервые получит шведские истребители
18:40 712
Турецкие военные корабли идут к Газе
Турецкие военные корабли идут к Газе ВИДЕО
18:25 1384
Али Асадов из Минска призвал к уважению
Али Асадов из Минска призвал к уважению фото
18:15 1336
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов добавлено видео
18:52 11737
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
17:34 1865
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
17:30 1856
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ обновлено 17:27
17:27 2081
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии фото; обновлено 17:25
17:25 1826
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 9371
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 2586
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 4220

