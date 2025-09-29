Trump Plaza за $1 миллиард

Компания Trump Organization подписала второе соглашение с девелопером Dar Global о строительстве комплекса в саудовской Джидде, стоимость проекта - один миллиард долларов США, передает Financial Times.

Проект, включающий офисы, элитные резиденции и апартаменты, станет частью масштабного плана Manhattan с парком, вдохновленным нью-йоркским Central Park.

Trump Organization, которой сейчас управляет сын президента США Эрик, активизирует деятельность в регионе: компания уже сотрудничает с Dar Global в ОАЭ, Омане и Катаре. Первый проект компаний о строительстве Trump Tower Jeddah, 47-этажной жилой башни стоимостью два миллиарда саудовских риалов (более 530 миллионов долларов США), был объявлен в декабре прошлого года.

Застройщик Dar Global - лондонский филиал компании Dar Al Arkan, основанной в 1994 году, один из крупнейших частных девелоперов.