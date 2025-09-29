Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»

Россия продолжает войну против Украины, поэтому международное сообщество должно усиливать поддержку Киева. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, разговоры о мирных соглашениях пока остаются мечтой, так как дипломатические усилия не дают результатов, а Россия усилила атаки до беспрецедентного уровня. «(Президент РФ Владимир) Путин не хочет прекращения огня и мира для Украины», – отметил он.

Писториус подчеркнул необходимость сосредоточиться на укреплении украинской обороны: современное вооружение, ресурсы и масштабная подготовка военных должны стать гарантиями безопасности. Германия, заверил он, и дальше будет стоять рядом с украинским народом.

«Наша цель – чтобы Украина вошла в переговоры сильной и смогла достичь прочного мира. Это ответственность всего европейского сообщества», – сказал министр, добавив, что борьба Украины является также борьбой за будущее Европы. Он указал и на необходимость укрепления обороны самого ЕС: «НАТО должна стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим».

Схожую позицию озвучил министр обороны Великобритании Джон Хили. Выступая на съезде лейбористов, он обратился к Владимиру Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир». Хили подчеркнул, что безопасность Украины — это часть безопасности Великобритании, и Лондон продолжит оказывать помощь.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Россия должна «принять реальность», а Вашингтон будет работать ради достижения мира.