На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»

17:30

Россия продолжает войну против Украины, поэтому международное сообщество должно усиливать поддержку Киева. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, разговоры о мирных соглашениях пока остаются мечтой, так как дипломатические усилия не дают результатов, а Россия усилила атаки до беспрецедентного уровня. «(Президент РФ Владимир) Путин не хочет прекращения огня и мира для Украины», – отметил он.

Писториус подчеркнул необходимость сосредоточиться на укреплении украинской обороны: современное вооружение, ресурсы и масштабная подготовка военных должны стать гарантиями безопасности. Германия, заверил он, и дальше будет стоять рядом с украинским народом.

«Наша цель – чтобы Украина вошла в переговоры сильной и смогла достичь прочного мира. Это ответственность всего европейского сообщества», – сказал министр, добавив, что борьба Украины является также борьбой за будущее Европы. Он указал и на необходимость укрепления обороны самого ЕС: «НАТО должна стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим».

Схожую позицию озвучил министр обороны Великобритании Джон Хили. Выступая на съезде лейбористов, он обратился к Владимиру Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир». Хили подчеркнул, что безопасность Украины — это часть безопасности Великобритании, и Лондон продолжит оказывать помощь.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Россия должна «принять реальность», а Вашингтон будет работать ради достижения мира.

