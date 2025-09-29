В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе в качестве свидетеля выступил сам отец потерпевшего. Он подтвердил свои показания, данные на этапе следствия, и выразил уверенность в справедливости решения, которое вынесет суд. Бабаев заявил, что не имеет ни родственных, ни личных связей с обвиняемыми, что они являются знакомыми его сына Бабали, подчеркнув, что всегда был в курсе дел последнего. По словам Бабаева, обвиняемый Аруз Алиев злоупотребил доверием его сына.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Аруза Алиева и Эхтирама Керимова, обвиняемых в мошенничестве на 2 миллиона манатов в отношении сына бывшего главы исполнительной власти Зардабского и Мингячевирского районов Лютвели Бабаева.

Свидетель также сообщил, что Аруз Алиев отправил его сына в Турцию, а затем незаконно присвоил его имущество. И добавил, что лично записал аудиосвидетельство, которое было передано следствию и приобщено к материалам дела.

Бабаев рассказал о встречах с родственниками Аруза Алиева, в том числе с его матерью и дядей. По его словам, мать призывала сына продать дом в Мингячевире и вернуть деньги, однако Аруз Алиев отказался, заявив, что самостоятельно решит вопрос. Дядя был проинформирован о ситуации и заверил, что племянник выполнит обязательства.

Свидетель также упомянул контакты с семьей второго обвиняемого — Эхтирама Керимова. Он подчеркнул, что не намерен вступать в конфликт, но требует возврата имущества.

Адвокат защиты Ильгар Рустамов выразил протест против показаний Бабаева, заявив, что они не содержат значимой информации по делу и затягивают процесс. Он ходатайствовал об отложении заседания для подачи письменного возражения, указав, что свидетель фактически ведет себя как потерпевший, хотя формально таковым не является.

В ответ Бабаев заявил, что его показания объективны и направлены исключительно на возврат средств, принадлежащих его сыну.

Следующее заседание назначено на 30 октября.

Отметим, в ходе расследования было установлено, что у строительной компании Бабали Бабазаде образовалась налоговая задолженность в 1 миллион манатов. По этому поводу ему было направлено официальное письмо с требованием оплаты. Столкнувшись с данной проблемой, Бабазаде обратился за помощью к своему другу Арузу Алиеву. Аруз Алиев, ранее работавший главным врачом в Uniklinika, посоветовал другу покинуть страну, чтобы избежать налоговых проблем. В сговоре со своим знакомым Эхтирамом Керимовым он помог сыну бывшего главы ИВ уехать в Турцию. Бабазаде выехал за границу и выдал Арузу Алиеву и Эхтираму Керимову генеральную доверенность на управление своим имуществом в Азербайджане. Впоследствии эти объекты были выставлены на продажу. Пока Бабазаде находился в Турции, один из его домов и коммерческий объект были проданы.