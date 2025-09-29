USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Телефонный разговор министров Азербайджана и Казахстана

17:45 489

29 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов позвонил новому министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что Джейхун Байрамов поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал ему успехов в новой деятельности.

Министры выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что состоявшиеся встречи и визиты на высшем уровне способствуют развитию сотрудничества.

Было подтверждено намерение продолжать совместные усилия по дальнейшему развитию существующего многостороннего сотрудничества между странами.

