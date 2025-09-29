USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Чей беспилотник залетел в Румынию?

17:50 604

В Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили новые фрагменты неизвестного беспилотника. Об этом сообщил министр обороны Йонуц Моштяну. По его словам, обломки нашли на территории уезда Тулча, специалисты минобороны собрали их для дальнейшего расследования.

Это уже не первый подобный случай. 13 сентября российский ударный дрон нарушил воздушное пространство Румынии, тогда истребители F-16 поднялись на перехват. Инцидент произошел во время атаки российских войск на украинскую инфраструктуру на Дунае.

После повторяющихся случаев 25 сентября власти Румынии объявили о новых правилах реагирования на нарушения воздушного пространства. Теперь предусмотрены три этапа: идентификация, глушение и вмешательство, при этом применение оружия остается крайней мерой.

Украина впервые получит шведские истребители
Украина впервые получит шведские истребители
18:40 718
Турецкие военные корабли идут к Газе
Турецкие военные корабли идут к Газе ВИДЕО
18:25 1393
Али Асадов из Минска призвал к уважению
Али Асадов из Минска призвал к уважению фото
18:15 1339
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов добавлено видео
18:52 11750
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
17:34 1871
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
17:30 1862
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ обновлено 17:27
17:27 2087
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии фото; обновлено 17:25
17:25 1826
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 9374
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 2588
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 4222

