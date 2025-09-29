Чей беспилотник залетел в Румынию?

В Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили новые фрагменты неизвестного беспилотника. Об этом сообщил министр обороны Йонуц Моштяну. По его словам, обломки нашли на территории уезда Тулча, специалисты минобороны собрали их для дальнейшего расследования.

Это уже не первый подобный случай. 13 сентября российский ударный дрон нарушил воздушное пространство Румынии, тогда истребители F-16 поднялись на перехват. Инцидент произошел во время атаки российских войск на украинскую инфраструктуру на Дунае.

После повторяющихся случаев 25 сентября власти Румынии объявили о новых правилах реагирования на нарушения воздушного пространства. Теперь предусмотрены три этапа: идентификация, глушение и вмешательство, при этом применение оружия остается крайней мерой.