Армения и США обсуждают детали «Маршрута Трампа»

Армения и США начали обсуждать детали открытия «Маршрута Трампа» (42-километровый участок на территории Армении - часть Зангезурского коридора) по Сюникской области, это станет коммуникацией для проезда в Нахчыван из основной территории Азербайджана. Об этом в Страсбурге на брифинге заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались, эти обсуждения продолжатся», - отметил он.

По его словам, американская делегация провела ряд встреч с представителями правительства и профильных ведомств Армении. Пашинян отметил, что процесс требует времени и взвешенного подхода.

Премьер Армении заявил, что TRIPP остается в круге интересов как США, так и международных партнеров. На текущем этапе обсуждаются важные вопросы: кто будет заниматься проектированием, финансированием строительства железной дороги.