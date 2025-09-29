USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

В Крыму заморозили цены на бензин на фоне пустых АЗС

18:05 813

Власти оккупированного Крыма договорились с заправочными сетями заморозить цены на топливо на месяц в условиях дефицита бензина, сообщил так называемый глава "республики" Сергей Аксенов.

«В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что дизельное топливо в этот период должно стоить не более 75 рублей за литр, бензин марки АИ-92 - не выше 70 рублей, АИ-95 - не выше 76 рублей, АИ-95 «Премиум» – не выше 80 рублей.

С 1 марта в России действует эмбарго на экспорт бензина для непроизводящих компаний. В ответ на рост цен на нефтепродукты правительство установило запрет для производителей на август, который затем продлило на сентябрь. Текущее постановление запрещает непроизводителям экспорт бензина до конца октября.

В августе Вооруженные силы Украины начали регулярно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В итоге частично или полностью прекратили работу не менее пяти предприятий, из-за чего российские мощности по переработке сократились на 17%, или 1,1 млн баррелей в сутки. На фоне усугубляющегося топливного кризиса автозаправочные станции в российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина в одни руки либо продавать только дизель, отмечают «Известия».

Накануне «Коммерсант» сообщил, что за два месяца в России прекратили продажу бензина 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Проблема дефицита топлива наиболее остро ощущается на юге России. Сильнее всего сокращение числа автозаправок затронуло независимые сети (–4,1%) и Южный федеральный округ, где их количество снизилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе продажу бензина прекратила почти половина АЗС.

Украина впервые получит шведские истребители
Украина впервые получит шведские истребители
18:40 722
Турецкие военные корабли идут к Газе
Турецкие военные корабли идут к Газе ВИДЕО
18:25 1398
Али Асадов из Минска призвал к уважению
Али Асадов из Минска призвал к уважению фото
18:15 1340
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов добавлено видео
18:52 11759
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
В Баку судят кинувших сына бывшего главы исполнительной власти
17:34 1874
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
Британский министр – Путину: «Вы не победите. Соглашайтесь на мир»
17:30 1863
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ
Первое золото Азербайджана на домашних Играх СНГ обновлено 17:27
17:27 2088
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии
Асадов о роли Азербайджана как транспортного узла Евразии фото; обновлено 17:25
17:25 1826
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 9376
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 2589
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 4223

