В Крыму заморозили цены на бензин на фоне пустых АЗС

Власти оккупированного Крыма договорились с заправочными сетями заморозить цены на топливо на месяц в условиях дефицита бензина, сообщил так называемый глава "республики" Сергей Аксенов.

«В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что дизельное топливо в этот период должно стоить не более 75 рублей за литр, бензин марки АИ-92 - не выше 70 рублей, АИ-95 - не выше 76 рублей, АИ-95 «Премиум» – не выше 80 рублей.

С 1 марта в России действует эмбарго на экспорт бензина для непроизводящих компаний. В ответ на рост цен на нефтепродукты правительство установило запрет для производителей на август, который затем продлило на сентябрь. Текущее постановление запрещает непроизводителям экспорт бензина до конца октября.

В августе Вооруженные силы Украины начали регулярно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В итоге частично или полностью прекратили работу не менее пяти предприятий, из-за чего российские мощности по переработке сократились на 17%, или 1,1 млн баррелей в сутки. На фоне усугубляющегося топливного кризиса автозаправочные станции в российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина в одни руки либо продавать только дизель, отмечают «Известия».

Накануне «Коммерсант» сообщил, что за два месяца в России прекратили продажу бензина 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Проблема дефицита топлива наиболее остро ощущается на юге России. Сильнее всего сокращение числа автозаправок затронуло независимые сети (–4,1%) и Южный федеральный округ, где их количество снизилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе продажу бензина прекратила почти половина АЗС.