Али Асадов из Минска призвал к уважению

В Минске состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Как сообщили в Кабмине, в заседании принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Он добавил, что на заседании планируется утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году «Года охраны здоровья»:

Глава азербайджанского правительства в своем выступлении на заседании в узком составе подчеркнул важность сотрудничества на различных уровнях в рамках СНГ.

Коснувшись развития экономико-торговых связей Азербайджана с государствами – членами СНГ, Асадов сообщил, что за восемь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос более чем на 21%.

Асадов особо подчеркнул роль спорта в формировании здорового и устойчивого общества.

«В этом контексте приоритетными задачами являются повышение квалификации медицинских работников и внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения».

Премьер-министр отметил основную роль современной транспортной и логистической инфраструктуры в укреплении международных торговых связей.

Асадов также добавил, что с учетом новых реалий, сложившихся в регионе, начинаются активные работы по созданию Зангезурского коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

В завершение своего выступления премьер-министр подчеркнул важность продолжения диалога со всеми государствами – членами СНГ на основе конструктивности и взаимного уважения.

Затем главы правительств продолжили встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан ряд документов.