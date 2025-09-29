Турецкие военные корабли идут к Газе

Фрегаты ВМС Турции приступили к сопровождению гуманитарной флотилии Global Sumud, которая находится в нескольких днях пути от Газы. Организаторы сообщили, что турецкие военные корабли связались с ними, уточнили потребности и подтвердили готовность оказывать поддержку.

Ранее Италия и Испания также направили свои военные суда для охраны флотилии.

В последние дни над маршрутом гуманитарной миссии фиксируются турецкие беспилотники, вылетевшие с авиабазы Чорлу, которые кружат над судами на протяжении трех суток.