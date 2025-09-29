Украина впервые получит шведские истребители

Авиапарк Воздушных сил ВСУ пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen. Об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, ожидаются дополнительные поставки самолетов. Среди них — кроме шведских истребителей — также американские F-16 и французские Mirage, которые уже эксплуатируются украинскими пилотами.

В то же время генерал-лейтенант не уточнил, когда именно они поступят и в каком количестве.

«Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, какие именно самолеты «ожидаются» — Mirage, Gripen, F-16 или только какой-то из них, Гаврилюк ответил так:

«Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду».