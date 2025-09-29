Сабина Алиева обсудила с турками права человека

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию Турецкого института по правам человека и равенству (TİHEK) во главе с его председателем профессором, доктором Фахреттином Алтуном.

Сначала в Аллее почетного захоронения была посещена могила общенационального лидера Гейдара Алиева, к которой, как сообщается, были возложены цветы и почтена память великого лидера.

Сабина Алиева, группа сотрудников Аппарата омбудсмена, Фахреттин Алтун и члены турецкой делегации, а также посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам.

Делегация TİHEK находится в нашей стране с рабочим визитом.

Затем Сабина Алиева приняла председателя TİHEK и членов делегации в Аппарате омбудсмена.

В ходе посещения Аллеи шехидов и Мемориала турецким воинам была почтена память героев, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Во время встречи омбудсмен поприветствовала гостей и подробно рассказала им о своем мандате, многоплановой деятельности в области защиты прав и свобод человека.

Коснувшись сотрудничества с международными организациями, а также с омбудсменами и национальными институтами по правам человека, Сабина Алиева отметила существующее тесное взаимодействие с Турецким институтом по правам человека и равенству, реализацию совместных проектов, подчеркнула важность дальнейшего развития этих связей.

Омбудсмен отметила, что «два братских государства всегда оказывают взаимную поддержку друг другу на международных площадках и в рамках мероприятий международного уровня».