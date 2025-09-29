USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Сабина Алиева обсудила с турками права человека

18:56

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла делегацию Турецкого института по правам человека и равенству (TİHEK) во главе с его председателем профессором, доктором Фахреттином Алтуном.

Делегация TİHEK находится в нашей стране с рабочим визитом.

Сабина Алиева, группа сотрудников Аппарата омбудсмена, Фахреттин Алтун и члены турецкой делегации, а также посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам. 

Сначала в Аллее почетного захоронения была посещена могила общенационального лидера Гейдара Алиева, к которой, как сообщается, были возложены цветы и почтена память великого лидера. 

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

В ходе посещения Аллеи шехидов и Мемориала турецким воинам была почтена память героев, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Затем Сабина Алиева приняла председателя TİHEK и членов делегации в Аппарате омбудсмена.

Во встрече также принял участие посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

Во время встречи омбудсмен поприветствовала гостей и подробно рассказала им о своем мандате, многоплановой деятельности в области защиты прав и свобод человека.

Коснувшись сотрудничества с международными организациями, а также с омбудсменами и национальными институтами по правам человека, Сабина Алиева отметила существующее тесное взаимодействие с Турецким институтом по правам человека и равенству, реализацию совместных проектов, подчеркнула важность дальнейшего развития этих связей.

Омбудсмен отметила, что «два братских государства всегда оказывают взаимную поддержку друг другу на международных площадках и в рамках мероприятий международного уровня».

Были представлены сведения о деятельности омбудсмена в области защиты прав и свобод человека, в том числе о проведенных в период войны и после нее миссиях по установлению фактов, специальных докладах, заявлениях и обращениях, подготовленных по их итогам, после чего были даны ответы на вопросы.

Председатель Турецкого института по правам человека и равенству профессор, доктор Фахреттин Алтун, в свою очередь, выразил благодарность Сабине Алиевой за теплый прием, подчеркнув, что «будет прилагать усилия для продолжения многолетнего сотрудничества и положительного обмена опытом».

В заключение было выражено удовлетворение «существующими тесными связями сотрудничества между двумя странами в области защиты прав и свобод человека», состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия.

Фахреттин Алтун и члены делегации ознакомились с условиями, созданными в Центре приема граждан, а также дали интервью местным телеканалам.

