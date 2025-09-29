Польша о целях России в войне с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война России и Украины напрямую касается и Польши. По его словам, утверждения о том, что «это не наша война» и с ней не стоит связываться, ошибочны: речь идет не о симпатии к Украине или о личной истории отношений с ней, а о безопасности и выживании западной цивилизации в целом.

«Это и наша война тоже. Здесь, в Варшаве, и во многих других местах по всему миру мы часто слышим голоса, говорящие, что это не наша война, она не должна нас касаться. Пусть они убивают друг друга и сами решают свои проблемы. Мы, мол, не хотим платить, мы не хотим тратить свое время и, конечно, не хотим рисковать жизнями наших солдат. Но мы должны понимать, что речь идет не о любви к Украине и не о том, есть ли у кого-то хороший или плохой исторический опыт общения с Украиной.

Это не вопрос простой, очевидной солидарности со страной, подвергшейся нападению агрессора. Речь идет о безопасности, о выживании западной цивилизации в целом. Это наша война. Потому что война в Украине – это всего лишь часть ужасающего проекта, который время от времени всплывает на поверхность в истории, и его цель всегда одна и та же - порабощение наций и лишение людей свободы», - заявил Туск.