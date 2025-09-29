USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Польша о целях России в войне с Украиной

19:22 1464

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война России и Украины напрямую касается и Польши. По его словам, утверждения о том, что «это не наша война» и с ней не стоит связываться, ошибочны: речь идет не о симпатии к Украине или о личной истории отношений с ней, а о безопасности и выживании западной цивилизации в целом.

«Это и наша война тоже. Здесь, в Варшаве, и во многих других местах по всему миру мы часто слышим голоса, говорящие, что это не наша война, она не должна нас касаться. Пусть они убивают друг друга и сами решают свои проблемы. Мы, мол, не хотим платить, мы не хотим тратить свое время и, конечно, не хотим рисковать жизнями наших солдат. Но мы должны понимать, что речь идет не о любви к Украине и не о том, есть ли у кого-то хороший или плохой исторический опыт общения с Украиной.

Это не вопрос простой, очевидной солидарности со страной, подвергшейся нападению агрессора. Речь идет о безопасности, о выживании западной цивилизации в целом. Это наша война. Потому что война в Украине – это всего лишь часть ужасающего проекта, который время от времени всплывает на поверхность в истории, и его цель всегда одна и та же - порабощение наций и лишение людей свободы», - заявил Туск.

Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 268
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 871
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 743
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 10400
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 2910
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6278
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
20:32 1125
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
20:22 1209
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники»
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники» ОБНОВЛЕНО 20:03
20:03 2522
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план ВИДЕО
19:26 1336
Польша о целях России в войне с Украиной
Польша о целях России в войне с Украиной
19:22 1465

