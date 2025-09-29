USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план

ВИДЕО
19:26 1337

В Вашингтоне в понедельник, 29 сентября, началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны должны обсудить предложенный Трампом план прекращения войны в секторе Газа, включающий в себя освобождение всех заложников, отстранение ХАМАС от власти и создание нового механизма управления палестинским анклавом. 

Трамп высказался о перспективах достижения соглашения, заявив журналистам в пятницу: «Я думаю, что мы достигли договоренности».

Однако Нетаньяху сказал в воскресенье, что «договор еще не заключен», а движение ХАМАС сообщило, что официального предложения группировка не получала.

В прессу утекла копия плана, ее опубликовали американские и израильские СМИ. Он предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

Членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы.

Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 271
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 873
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 743
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 10401
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 2911
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6278
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
20:32 1127
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
20:22 1210
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники»
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники» ОБНОВЛЕНО 20:03
20:03 2522
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план ВИДЕО
19:26 1338
Польша о целях России в войне с Украиной
Польша о целях России в войне с Украиной
19:22 1466

ЭТО ВАЖНО

Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 271
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 873
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 743
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 10401
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 2911
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6278
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
20:32 1127
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
20:22 1210
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники»
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники» ОБНОВЛЕНО 20:03
20:03 2522
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план ВИДЕО
19:26 1338
Польша о целях России в войне с Украиной
Польша о целях России в войне с Украиной
19:22 1466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться