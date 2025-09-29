Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план

В Вашингтоне в понедельник, 29 сентября, началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны должны обсудить предложенный Трампом план прекращения войны в секторе Газа, включающий в себя освобождение всех заложников, отстранение ХАМАС от власти и создание нового механизма управления палестинским анклавом.

Трамп высказался о перспективах достижения соглашения, заявив журналистам в пятницу: «Я думаю, что мы достигли договоренности».

Однако Нетаньяху сказал в воскресенье, что «договор еще не заключен», а движение ХАМАС сообщило, что официального предложения группировка не получала.

В прессу утекла копия плана, ее опубликовали американские и израильские СМИ. Он предусматривает освобождение всех заложников в течение 48 часов после подтверждения соглашения. После их возвращения Израиль освободит сотни палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

Членам ХАМАС, которые примут мирное соглашение, будет предложена амнистия и безопасный выезд из Газы, а сама группировка не будет играть никакой роли на этой территории в будущем. Все военные структуры ХАМАС будут ликвидированы.