В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и венчурный фонд White Hill Capital подписали Учредительное соглашение о создании в Азербайджане новой компании венчурного финансирования.

Фонд White Hill Capital сыграл важную роль в росте и масштабировании десятков стартапов в странах Центральной Евразии благодаря венчурным инвестициям. В рамках Инновационного саммита INMerge достигнутая договоренность предусматривает поддержку расширения деятельности фонда в Азербайджане.

Выступая на церемонии подписания соглашения, председатель правления İRİA Фарид Османов отметил, что приход нового иностранного венчурного фонда в азербайджанскую экосистему ускорит интеграцию местных стартапов в глобальную среду:

«Мы в качестве Агентства инноваций и цифрового развития продолжаем создавать новые возможности для выхода наших стартапов к механизмам венчурного финансирования. Сегодня мы сделали очередной шаг в этом направлении. Фонд White Hill Capital доказал свою эффективность региональными инвестициями, и мы хотели бы, чтобы азербайджанская экосистема в ближайшей перспективе максимально воспользовалась ресурсами фонда».

Управляющий партнер венчурного фонда White Hill Capital Аслан Султанов в своем выступлении подчеркнул высокий потенциал азербайджанской экосистемы и ее растущую привлекательность для инвесторов. Он отметил, что выход фонда на рынок Азербайджана позволит, с одной стороны, расширить инвестиционный портфель фонда за счет перспективных проектов, а с другой - диверсифицировать среду венчурного финансирования в стране.

В завершение мероприятия были представлены стартапы, выросшие благодаря инвестициям White Hill Capital: азербайджанский Push30 и таджикский Zypl. Их представители поделились опытом привлечения финансовой поддержки фонда и рассказали о значительном вкладе инвестиций в масштабирование проектов.

Отметим, что венчурный фонд White Hill Capital был основан в 2021 году в Казахстане и в основном инвестирует в стартапы из стран Центральной Евразии.

