Safaroff Agency: процессы против хаоса

– Потому что это не частный, а системный сбой. Традиционные агентства продают обещания, но не процесс. Если проект завязан на одном человеке, его уход обрушивает систему. Прозрачности нет: клиенту заявляют о «20 часах работы», но на что они были потрачены – неизвестно. Контроль качества осуществляется в конце, и ошибки выходят на рынок. Хуже всего, что отсутствует механизм извлечения уроков, из-за чего одни и те же ошибки повторяются.

– Чингиз, почему компании продолжают сталкиваться с одной и той же проблемой: «Агентство пообещало, но результат оказался другим»?

В чем суть различия? Об этом рассказывает основатель и CEO компании Чингиз Сафаров.

Агентский рынок десятилетиями работает по одному сценарию: обещания даны, оправдания найдены. В условиях стремительного роста цифрового рынка доверие клиентов закономерно снижается. Safaroff Agency предлагает иной подход, позиционируя себя не как агентство, а как производителя цифровых продуктов.

– Как это отражается на бизнесе?

– В первую очередь, в потерянных возможностях. Один клиент планировал запуск мобильного приложения, но прежний подрядчик затянул сроки. Мы подключились к проекту и ускорили процесс на 40%. В результате продукт был выведен на рынок вовремя, и компания не упустила стратегический момент. Другой пример – интеграция QA (тестирования) в сам процесс разработки. Это позволило снизить количество ошибок втрое. За каждой ошибкой стоят конкретные деньги, поэтому речь идет не о «технике», а о финансовых показателях.

– В чем именно заключается ваш другой подход?

– Мы не рекламное агентство. Мы производим цифровые продукты. Для нас процесс – это не «дополнение», а основа. Каждый час работы фиксируется. Клиент в любой момент видит, какой код написан, какой дизайн создан, какие тесты проведены. Контроль качества встроен в сам процесс, а не в финальную стадию. После завершения каждого проекта проводится ретроспектива: анализируются технологии, удачные и проблемные зоны. За два года это обеспечило нам стабильный рост результативности на 25%.

– Но рынок нестабилен. Как вы работаете с рисками?

– Мы заранее моделируем все возможные сценарии. Для каждого проекта готовятся альтернативные решения. Если задерживается сторонний API – включается запасной план. Если кто-то из команды уходит, проект не останавливается, потому что опирается не на личности, а на систему. Когда риск наступает, мы не ищем ответ в моменте – он уже подготовлен.

– Что получает клиент на практике?

– Три ключевых преимущества: время, деньги и стабильность. Сроки проектов сокращаются в среднем на 30%. Раннее выявление ошибок снижает расходы на исправления на 20–25%. Результат не зависит от настроения одного разработчика – за ним стоит работа всей системы. А главное – доход. Продукт, выведенный на рынок вовремя, никогда не упустит возможность.

– Ваш подход применим только в частном секторе или и в государственных проектах?

– Для госструктур особенно важны прозрачность и отчетность. Наша модель это обеспечивает. В одном из госзаказов каждый шаг и каждая затрата фиксировались, что обеспечило полную прозрачность для аудита. Сегодня мы работаем с рядом государственных организаций на постоянной основе.

– Как можно сформулировать миссию Safaroff Agency одной фразой?

– Мы не продаем обещания. Мы продаем процесс. Потому что именно процесс делает результат предсказуемым. Другие обещают и оправдываются. Мы строим процесс, и процесс приводит к результату.