В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Нетаньяху позвонил в Катар и извинился

20:32

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес по телефону извинения премьер-министру Катара Мухаммеду Абдуррахману Аль Тани за удар по Дохе. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал.

Израильский удар по штаб-квартире ХАМАС в столице Катара Дохе был нанесен 9 сентября 2025 года во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщал израильский 12-й телеканал, главной целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя. «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС сообщила, что в результате взрывов в Дохе никто из лидеров движения не погиб, однако жертвами стали пять его рядовых членов, включая сына Халиля аль-Хайи и его помощника.

Кроме того, катарское министерство внутренних дел подтвердило гибель одного местного офицера безопасности.

Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6282
