США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине

Президент США Дональд Трамп совершил шаг, который вызвал раздражение даже со стороны его преданных сторонников в MAGA (MakeAmericaGreatAgain). Он объявил о выделении Аргентине финансовой помощи на астрономическую сумму в 20 миллиардов долларов. Предоставление такого мощного пакета идет вразрез со всеми попытками хозяина Белого дома добиться экономии в рамках его программы America First. После прихода в офис он похоронил программы помощи зарубежным странам, сократил военную поддержку Украине и потребовал, чтобы Южная Корея и Япония резко увеличили траты на свою оборону. И тут – такой щедрый подарок Аргентине, которая не играет жизненно важной роли в мировой экономике.

Решение бросить спасательный круг президенту Хавьеру Милею связано с личной симпатией к нему Трампа. Они без преувеличения являются фанатами друг друга. Убежденные правые лидеры Трамп и Милей разделяют одни и те взгляды о резком сокращении государственных трат, ликвидации «ненужных министерств» и всего такого «социалистического». Милей стал известен миру после того, как он появлялся на предвыборных актах в своей стране с рычащей бензопилой, таким образом давая понять, что он изрубит в капусту все ростки социально ориентированного государства. Позднее он преподнес такую же пилу Илону Маску на его митинге. Известный в своей стране под прозвищем Loco (Сумасшедший) Милей пришел к власти в декабре 2023 года. Тогда инфляция в Аргентине составляла 289 процентов. Новый лидер ликвидировал бюджетный дефицит и уволил 50 тысяч работников государственного сектора. Сейчас инфляция сократилась до 34 процентов, однако в целом экономический рост пошел вниз. В начале ХХ века Аргентина была благодаря своему сельскому хозяйству одной из самых богатых стран в мире. Ныне ее ВВП равен валовому продукту одного американского штата Мичиган.

Беда между тем подкралась для Милея незаметно. В этом месяце его партия с треском проиграла местные выборы в Буэнос-Айресе, что было связано с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана сестра президента. Это вызвало вполне оправданные опасения, что правящая партия потеряет законодательное большинство на промежуточных выборах в октябре этого года. И тогда на помощь пришел Трамп. Как говорит председатель International Capital Strategies Дуглас Редикер, «нет никаких сомнений, что президент лично дал распоряжение министру финансов Скоту Бессенту оказать срочную помощь другу Милею». Что и было сделано. Однако, избавив аргентинца от головной боли, Трамп вызвал эту самую боль у себя. Против него стеной встали работники сельхознивы в Америке, прежде всего производители сои. Они протестуют против того, что Аргентина получает миллиарды денег американских налогоплательщиков и в то же время отправляет без всяких пошлин соевые бобы в Китай. «Мы не можем конкурировать с Китаем в этой сфере экономики из-за политики наших властей, - сетует Калеб Реглан, производитель соевых бобов. - А Белый дом выдает огромный пакет помощи иностранной стране, и в результате мы вообще теряем китайский рынок».

Возмущены и в Конгрессе США. «Фермеры страшно недовольны тем, что Аргентина, с одной стороны, продает соевые бобы Китаю, а с другой - получает от нас огромную финансовую помощь», - говорит сенатор Чак Грэссли из Айовы. Белый дом отбивается, как может. Там говорят, что от экономического коллапса в Аргентине американские фермеры пострадают еще больше. Министерство финансов спрятало голову в песок и не отвечает ни на какие запросы о комментариях. Однако ситуация совершенно очевидно для всех является парадоксальной. Трамп, как известно, угрожает санкциями и пошлинами Пекину, а в то же время объективно помогает ему и подрубает корни собственных сельскохозяйственных производителей. Вряд ли это поможет поднять удручающе низкий рейтинг президента. Латиноамериканская политика Трампа вообще весьма конвульсивна и хаотична. Протестуя против приговора другому своему любимчику - правому экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару (тот за попытку государственного переворота был приговорен к 27 годам тюрьмы), Трамп обрушил немыслимые пошлины на бразильский экспорт. А ведь эта страна играет гораздо более важную роль для мировой экономики, в том числе и для США, чем Аргентина.