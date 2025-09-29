Россия «успокоила» армян: никуда не уходим

Россия подтвердила, что вопрос вывода 102-й военной базы из Армении не стоит на повестке дня. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил армянским журналистам, что российское военное присутствие остается «ключевым элементом системы безопасности Армении и важным фактором региональной стабильности», при этом российские военные «никому в регионе не угрожают».

Дипломат напомнил, что и армянская сторона на всех уровнях подтверждает отсутствие планов по выводу базы. Ранее аналогичные заявления делали спикер парламента Армении Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян, отметившие, что этот вопрос не рассматривается.