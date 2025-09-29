Дания срочно призывает солдат

Минобороны Дании срочно призывает солдат из резерва, пишет газета Ekstra Bladet. По данным издания, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которых обязали прибыть на службу в кратчайшие сроки.

Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.

За последние несколько дней в Дании зафиксированы множественные случаи пролета неопознанных беспилотников над аэропортами и военными объектами — в том числе аэропортами Копенгагена, Алборга, Эсбьерга, Сёрборга и базой Skrydstrup.

Аэропорты закрывались или приостанавливали работу, рейсы отменялись или перенаправлялись, что создавало серьезные сбои в гражданской авиации. Правительство Дании официально охарактеризовало эти инциденты как «систематическую» и «гибридную» атаку, потенциально спланированную профессиональным игроком.

Власти признали, что в стране недостаточно эффективных средств для отражения угроз со стороны дронов и что подобные происшествия выявили уязвимость воздушного пространства над стратегически важными инфраструктурными объектами.