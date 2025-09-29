USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Дания срочно призывает солдат

21:06 286

Минобороны Дании срочно призывает солдат из резерва, пишет газета Ekstra Bladet. По данным издания, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которых обязали прибыть на службу в кратчайшие сроки.

Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.

За последние несколько дней в Дании зафиксированы множественные случаи пролета неопознанных беспилотников над аэропортами и военными объектами — в том числе аэропортами Копенгагена, Алборга, Эсбьерга, Сёрборга и базой Skrydstrup.

Аэропорты закрывались или приостанавливали работу, рейсы отменялись или перенаправлялись, что создавало серьезные сбои в гражданской авиации. Правительство Дании официально охарактеризовало эти инциденты как «систематическую» и «гибридную» атаку, потенциально спланированную профессиональным игроком. 

Власти признали, что в стране недостаточно эффективных средств для отражения угроз со стороны дронов и что подобные происшествия выявили уязвимость воздушного пространства над стратегически важными инфраструктурными объектами.

Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 287
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 894
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 759
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 10406
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 2912
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6287
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
20:32 1141
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
20:22 1225
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники»
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники» ОБНОВЛЕНО 20:03
20:03 2529
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план ВИДЕО
19:26 1342
Польша о целях России в войне с Украиной
Польша о целях России в войне с Украиной
19:22 1470

ЭТО ВАЖНО

Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 287
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 894
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 759
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 10406
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 2912
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
16:13 6287
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
Нетаньяху позвонил в Катар и извинился
20:32 1141
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
Задержан глава Росгвардии в Северной Осетии
20:22 1225
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники»
Саакашвили назвал себя бездомным: «Я успешный, а вы неудачники» ОБНОВЛЕНО 20:03
20:03 2529
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план
Нетаньяху приехал к Трампу обсудить хитрый план ВИДЕО
19:26 1342
Польша о целях России в войне с Украиной
Польша о целях России в войне с Украиной
19:22 1470
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться