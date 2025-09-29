Путин за 100 миллиардов

Содержание президента России Владимира Путина и его администрации в 2026 году может обойтись налогоплательщикам в 32 млрд 917 млн рублей. Такая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026 год, обратила внимание «Вёрстка».

Это на 1 млрд 720 млн рублей больше, чем в этом году, когда на «обеспечение функционирования президента и его администрации» было выделено 31 млрд 197 млн рублей. Причем изначально и эта сумма была меньше – 31 млрд 42 млн рублей.

Именно столько было заложено в бюджете, принятом прошлой осенью. Однако этим летом парламент и сам Путин увеличили эти расходы на 155 млн рублей. Как следует из документов, дополнительные средства потребовались для выплаты зарплаты сотрудникам АП.

Таким образом, в годовом выражении рост расходов на президента и АП составит 5,5%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции в 2026 году, который по таргету Центробанка находится на уровне 4%. При этом в прошлом году расходы на содержание Путина и его администрации выросли на рекордные 25,5%.

Всего же за 2026—2028 годы на содержание президента и администрации планируется потратить более 100 млрд рублей.