В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Путин за 100 миллиардов

21:26 3031

Содержание президента России Владимира Путина и его администрации в 2026 году может обойтись налогоплательщикам в 32 млрд 917 млн рублей. Такая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026 год, обратила внимание «Вёрстка».

Это на 1 млрд 720 млн рублей больше, чем в этом году, когда на «обеспечение функционирования президента и его администрации» было выделено 31 млрд 197 млн рублей. Причем изначально и эта сумма была меньше – 31 млрд 42 млн рублей.

Именно столько было заложено в бюджете, принятом прошлой осенью. Однако этим летом парламент и сам Путин увеличили эти расходы на 155 млн рублей. Как следует из документов, дополнительные средства потребовались для выплаты зарплаты сотрудникам АП.

Таким образом, в годовом выражении рост расходов на президента и АП составит 5,5%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции в 2026 году, который по таргету Центробанка находится на уровне 4%. При этом в прошлом году расходы на содержание Путина и его администрации выросли на рекордные 25,5%.

Всего же за 2026—2028 годы на содержание президента и администрации планируется потратить более 100 млрд рублей.

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2605
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17056
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1666
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6643
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1186
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3032
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1869
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3187
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2035
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11149
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3777

