В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Суд не отпустил сына Шихлинского

21:42 1187

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сыну экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шихлинскому, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как сообщает «Коммерсант», он останется под арестом до 14 декабря.

Ранее суд продлил арест отца Мутвалы - Шахина Шихлинского до 30 декабря.

Напомним, причиной для ареста М.Шихлинского стала ситуация, произошедшая 1 июля у «Баку Плаза». Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шихлинский заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2609
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17060
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1669
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6645
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1188
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3039
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1869
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3188
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2035
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11150
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3779

