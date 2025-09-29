Суд не отпустил сына Шихлинского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сыну экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шихлинскому, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Как сообщает «Коммерсант», он останется под арестом до 14 декабря.
Ранее суд продлил арест отца Мутвалы - Шахина Шихлинского до 30 декабря.
Напомним, причиной для ареста М.Шихлинского стала ситуация, произошедшая 1 июля у «Баку Плаза». Тогда сотрудники ФСБ напали на главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шихлинского в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шихлинский заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.