Похороны русской «мягкой силы»

Дубль, который удалось сделать Молдове – последовательная победа евроинтеграционных сил сначала на президентских выборах в конце прошлого года и теперь на парламентских, – серьезный успех, который вполне соизмерим с поражением, нанесенным российским войскам весной 2022 года под Киевом.
В одном случае тотальное превосходство России в военной силе должно было свалить украинское руководство в считанные дни, максимум – недели. В другом – на стороне Кремля были колоссальные средства: ради получения нужного результата на президентских выборах в Молдове Москва потратила сумму, равную 1% молдавского ВВП. Результат налицо, что год назад, что сейчас.
Результат тем более жалкий, если учесть, что прозападное правительство Молдовы не очень успешно в проведении своей политики, в стране куча проблем, значительная часть электората весьма консервативна и традиционно тяготеет к старым, еще советским корням, а рядом расположено Приднестровье, едва ли не плацдарм Российской Федерации. И все равно не получилось.
Долгое время считалось, что Молдова – идеальный полигон для отработки Россией своей «мягкой силы»: тотальное знание населением русского языка, православная церковь, традиционные историко-культурные связи и общие социальные практики, включая, что немаловажно, коррупционные. Но все без толку, несмотря на все благоприятные, казалось, условия, огромные средства и неустанные усилия.
Причин неуспеха сватания Молдовы под российские знамена можно насчитать немало, но сводятся они, пожалуй, к одной.
Автор концепции soft power, «мягкой силы», американец Джозеф Ней понимал под ней способность достигать своих целей с помощью привлекательности, а не принуждения или подкупа. Ней был человек непростой. Он не только был профессором Гарвардского университета, но и поработал на высоких должностях в Госдепе, Пентагоне и в Национальном разведывательном совете. А если бы на президентских выборах в 2004 году победил Джон Керри, стал бы его советником по национальной безопасности.
Джозеф Ней вовсе не был наивным человеком и к теории soft power добавил концепцию smart power – «умной силы», когда по мере необходимости и в зависимости от ситуации «мягкая сила», влияние через культуру, общие ценности и дипломатию, сочетается с hard power – «жесткой силой», которая включает как, собственно, военную силу, так и экономическое давление.
Так вот, Россия, в которой при Путине пышным цветом заиграла идея «русского мира», политика продвижения ее тихой сапой довольно быстро была заменена инструментами неприкрытого давления, шантажа и подкупа, а в случае с Украиной - и прямого военного вмешательства. Причина проста: Россия стала необратимым образом утрачивать привлекательность в глазах соседей. Отсюда истерика Кремля по поводу евроинтеграционных процессов в «братских» странах. Из российской политики стал исчезать элемент soft power и заменяться на hard power. Вместо «умной политики» пошла политика откровенно тупая, как солдатский ботинок.
Граждане Молдовы или Украины могут сколько угодно быть недовольными своими правительствами и жестко предъявлять к ним претензии, но под крыло Москвы их не тянет, Европа тысячекратно привлекательней. Развязав дикую войну против Украины и ужесточая полицейский произвол в России, Путин окончательно оттолкнул многих из тех, кто засматривался на кремлевские башни. С каждым годом Россия становится все отвратительней. Дальше – больше. Так что ничего удивительного в Молдове не произошло. Было бы удивительно, если бы произошло иначе.