USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Похороны русской «мягкой силы»

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
22:08 1306

Дубль, который удалось сделать Молдове – последовательная победа евроинтеграционных сил сначала на президентских выборах в конце прошлого года и теперь на парламентских, – серьезный успех, который вполне соизмерим с поражением, нанесенным российским войскам весной 2022 года под Киевом.

В одном случае тотальное превосходство России в военной силе должно было свалить украинское руководство в считанные дни, максимум – недели. В другом – на стороне Кремля были колоссальные средства: ради получения нужного результата на президентских выборах в Молдове Москва потратила сумму, равную 1% молдавского ВВП. Результат налицо, что год назад, что сейчас.

Результат тем более жалкий, если учесть, что прозападное правительство Молдовы не очень успешно в проведении своей политики, в стране куча проблем, значительная часть электората весьма консервативна и традиционно тяготеет к старым, еще советским корням, а рядом расположено Приднестровье, едва ли не плацдарм Российской Федерации. И все равно не получилось.

Казалось бы, у России отличные стартовые условия: в Молдове куча проблем и немалая доля населения, ностальгирующая о пломбире за 30 копеек

Долгое время считалось, что Молдова – идеальный полигон для отработки Россией своей «мягкой силы»: тотальное знание населением русского языка, православная церковь, традиционные историко-культурные связи и общие социальные практики, включая, что немаловажно, коррупционные. Но все без толку, несмотря на все благоприятные, казалось, условия, огромные средства и неустанные усилия.

Причин неуспеха сватания Молдовы под российские знамена можно насчитать немало, но сводятся они, пожалуй, к одной.

Автор концепции soft power, «мягкой силы», американец Джозеф Ней понимал под ней способность достигать своих целей с помощью привлекательности, а не принуждения или подкупа. Ней был человек непростой. Он не только был профессором Гарвардского университета, но и поработал на высоких должностях в Госдепе, Пентагоне и в Национальном разведывательном совете. А если бы на президентских выборах в 2004 году победил Джон Керри, стал бы его советником по национальной безопасности.

Развязав дикую войну против Украины и ужесточая полицейский произвол в России, Путин окончательно оттолкнул многих из тех, кто засматривался на кремлевские башни

Джозеф Ней вовсе не был наивным человеком и к теории soft power добавил концепцию smart power – «умной силы», когда по мере необходимости и в зависимости от ситуации «мягкая сила», влияние через культуру, общие ценности и дипломатию, сочетается с hard power – «жесткой силой», которая включает как, собственно, военную силу, так и экономическое давление.

Так вот, Россия, в которой при Путине пышным цветом заиграла идея «русского мира», политика продвижения ее тихой сапой довольно быстро была заменена инструментами неприкрытого давления, шантажа и подкупа, а в случае с Украиной - и прямого военного вмешательства. Причина проста: Россия стала необратимым образом утрачивать привлекательность в глазах соседей. Отсюда истерика Кремля по поводу евроинтеграционных процессов в «братских» странах. Из российской политики стал исчезать элемент soft power и заменяться на hard power. Вместо «умной политики» пошла политика откровенно тупая, как солдатский ботинок.

Граждане Молдовы или Украины могут сколько угодно быть недовольными своими правительствами и жестко предъявлять к ним претензии, но под крыло Москвы их не тянет, Европа тысячекратно привлекательней. Развязав дикую войну против Украины и ужесточая полицейский произвол в России, Путин окончательно оттолкнул многих из тех, кто засматривался на кремлевские башни. С каждым годом Россия становится все отвратительней. Дальше – больше. Так что ничего удивительного в Молдове не произошло. Было бы удивительно, если бы произошло иначе.

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2610
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17061
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1670
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6646
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1189
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3042
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1869
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3189
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2037
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11150
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3779

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2610
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17061
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1670
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6646
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1189
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3042
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1869
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3189
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2037
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11150
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться