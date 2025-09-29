Похороны русской «мягкой силы»

Дубль, который удалось сделать Молдове – последовательная победа евроинтеграционных сил сначала на президентских выборах в конце прошлого года и теперь на парламентских, – серьезный успех, который вполне соизмерим с поражением, нанесенным российским войскам весной 2022 года под Киевом. В одном случае тотальное превосходство России в военной силе должно было свалить украинское руководство в считанные дни, максимум – недели. В другом – на стороне Кремля были колоссальные средства: ради получения нужного результата на президентских выборах в Молдове Москва потратила сумму, равную 1% молдавского ВВП. Результат налицо, что год назад, что сейчас. Результат тем более жалкий, если учесть, что прозападное правительство Молдовы не очень успешно в проведении своей политики, в стране куча проблем, значительная часть электората весьма консервативна и традиционно тяготеет к старым, еще советским корням, а рядом расположено Приднестровье, едва ли не плацдарм Российской Федерации. И все равно не получилось.

Долгое время считалось, что Молдова – идеальный полигон для отработки Россией своей «мягкой силы»: тотальное знание населением русского языка, православная церковь, традиционные историко-культурные связи и общие социальные практики, включая, что немаловажно, коррупционные. Но все без толку, несмотря на все благоприятные, казалось, условия, огромные средства и неустанные усилия. Причин неуспеха сватания Молдовы под российские знамена можно насчитать немало, но сводятся они, пожалуй, к одной. Автор концепции soft power, «мягкой силы», американец Джозеф Ней понимал под ней способность достигать своих целей с помощью привлекательности, а не принуждения или подкупа. Ней был человек непростой. Он не только был профессором Гарвардского университета, но и поработал на высоких должностях в Госдепе, Пентагоне и в Национальном разведывательном совете. А если бы на президентских выборах в 2004 году победил Джон Керри, стал бы его советником по национальной безопасности.