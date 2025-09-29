Интеллектуальная дуэль азербайджанских электриков в Саатлы

Очередной региональный этап общереспубликанского конкурса профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей, посвященного 10-летию ОАО «Азеришыг», прошел в Саатлы.
В соревновании, проведенном по Ширванскому региональному управлению энергоснабжения и сбыта (РЭСС), был определен 9-й финалист. На церемонии открытия соревнования, организованного в Саатлинской электросети (ЭС), прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
В ходе выступлений было отмечено, что проведение конкурсов направлено на дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.
Также энергетики получили информацию о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет для дальнейшего совершенствования энергетического сектора страны.
Кроме того, специалисты узнали о масштабных проектах, реализованных ОАО «Азеришыг» за последние 5 лет на освобожденных от оккупации территориях.
После официальной части стартовал первый этап. В интеллектуальном соревновании 7 команд Ширванского РЭСС — «Гаджигабул ЭС», «Кюргираги ЭСС», «Нефтчала ЭС», «Саатлы ЭС», «Сабирабад ЭС», «Сальян ЭС», «Ширван ЭС» — проверили свои теоретические знания, ответив на 55 вопросов за 1 час.
На втором этапе соревнований энергетики продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполнив 3 практических задания. По итогам обоих этапов победителем регионального тура Ширванского РЭСС стала команда «Сальян ЭС».
Таким образом, эта команда примет участие в финальном этапе общереспубликанского конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Гадруте. Отметим, что ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и конкурсы во всех регионах страны.
Такие мероприятия, подчеркнули в ОАО, направленные на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни, будут продолжены и в будущем.