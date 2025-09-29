Интеллектуальная дуэль азербайджанских электриков в Саатлы

В соревновании, проведенном по Ширванскому региональному управлению энергоснабжения и сбыта (РЭСС), был определен 9-й финалист. На церемонии открытия соревнования, организованного в Саатлинской электросети (ЭС), прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе выступлений было отмечено, что проведение конкурсов направлено на дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.

Также энергетики получили информацию о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет для дальнейшего совершенствования энергетического сектора страны.