USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Интеллектуальная дуэль азербайджанских электриков в Саатлы

фото
22:31 437

Очередной региональный этап общереспубликанского конкурса профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей, посвященного 10-летию ОАО «Азеришыг», прошел в Саатлы.

В соревновании, проведенном по Ширванскому региональному управлению энергоснабжения и сбыта (РЭСС), был определен 9-й финалист. На церемонии открытия соревнования, организованного в Саатлинской электросети (ЭС), прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе выступлений было отмечено, что проведение конкурсов направлено на дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.

Также энергетики получили информацию о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет для дальнейшего совершенствования энергетического сектора страны.

Кроме того, специалисты узнали о масштабных проектах, реализованных ОАО «Азеришыг» за последние 5 лет на освобожденных от оккупации территориях.

После официальной части стартовал первый этап. В интеллектуальном соревновании 7 команд Ширванского РЭСС — «Гаджигабул ЭС», «Кюргираги ЭСС», «Нефтчала ЭС», «Саатлы ЭС», «Сабирабад ЭС», «Сальян ЭС», «Ширван ЭС» — проверили свои теоретические знания, ответив на 55 вопросов за 1 час.

На втором этапе соревнований энергетики продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполнив 3 практических задания. По итогам обоих этапов победителем регионального тура Ширванского РЭСС стала команда «Сальян ЭС».

Таким образом, эта команда примет участие в финальном этапе общереспубликанского конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Гадруте. Отметим, что ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и конкурсы во всех регионах страны. 

Такие мероприятия, подчеркнули в ОАО, направленные на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни, будут продолжены и в будущем.

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2613
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17062
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1671
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6646
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1190
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3045
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1871
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3190
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2038
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11151
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3780

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!»
Трамп: «Иерусалим – вечная столица Израиля!» обновлено 22:50; видео
22:50 2613
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
18:52 17062
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
20:44 1671
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
13:40 6646
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
21:42 1190
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
21:26 3045
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
21:06 1871
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
20:50 3190
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
20:40 2038
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт все еще актуально
16:55 11151
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России
Игры СНГ: Азербайджан завоевал 5 золотых медалей и уступает только России фото, обновлено
20:44 3780
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться