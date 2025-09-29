Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное

Минувшей ночью в иракском Эн-Наджафе мужчина был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в торговле людьми за вербовку граждан в российскую армию для войны против Украины, пишет Associated Press.

Суд в Эн-Наджафе установил, что осужденный формировал группы и отправлял их воевать за границу в обмен на денежное вознаграждение. Его действия квалифицировали по закону Ирака о борьбе с торговлей людьми. Судебные и силовые чиновники на условиях анонимности уточнили, что речь идет о Рисане Фалахе Камеле, который занимался набором боевиков для отправки на войну в Украину.

Ранее СМИ писали, что в Россию массово прибывают граждане Кубы для участия в войне, несмотря на попытки властей Гаваны остановить этот процесс. Также сообщалось о вербовке граждан Индии, чтобы избежать новой волны мобилизации внутри РФ.

Британская разведка отмечала, что Москва активно вербует заключенных и наемников в Африке. В целом, Россия уже привлекла к войне десятки тысяч иностранцев из Африки и Азии.