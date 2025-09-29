USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное

29 сентября 2025, 23:18 1246

Минувшей ночью в иракском Эн-Наджафе мужчина был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в торговле людьми за вербовку граждан в российскую армию для войны против Украины, пишет Associated Press.

Суд в Эн-Наджафе установил, что осужденный формировал группы и отправлял их воевать за границу в обмен на денежное вознаграждение. Его действия квалифицировали по закону Ирака о борьбе с торговлей людьми. Судебные и силовые чиновники на условиях анонимности уточнили, что речь идет о Рисане Фалахе Камеле, который занимался набором боевиков для отправки на войну в Украину.

Ранее СМИ писали, что в Россию массово прибывают граждане Кубы для участия в войне, несмотря на попытки властей Гаваны остановить этот процесс. Также сообщалось о вербовке граждан Индии, чтобы избежать новой волны мобилизации внутри РФ.

Британская разведка отмечала, что Москва активно вербует заключенных и наемников в Африке. В целом, Россия уже привлекла к войне десятки тысяч иностранцев из Африки и Азии.

Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 1353
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 1247
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 3936
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 18399
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2208
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
29 сентября 2025, 13:40 6990
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
29 сентября 2025, 21:42 1935
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
29 сентября 2025, 21:26 4761
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
29 сентября 2025, 21:06 2542
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
29 сентября 2025, 20:50 4379
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
29 сентября 2025, 20:40 2662

ЭТО ВАЖНО

Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 1353
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 1247
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 3936
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 18399
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2208
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
29 сентября 2025, 13:40 6990
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
29 сентября 2025, 21:42 1935
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
29 сентября 2025, 21:26 4761
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
29 сентября 2025, 21:06 2542
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
29 сентября 2025, 20:50 4379
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
29 сентября 2025, 20:40 2662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться