Трамп призвал, Эрдоган ответил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление на фоне призыва американского лидера Дональда Трампа не покупать российскую нефть.

«Трудности, с которыми столкнулась Европа в первые месяцы войны между Россией и Украиной, показали, насколько верна была наша политика. Мы обеспечили как работу промышленности, так и комфортное проживание наших граждан в зимний период. Как и другие страны-поставщики, мы считаем США важным партнером. Приобретение природного газа стало очень стратегическим шагом в этом направлении», - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания Кабмина.

По данным Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году достигла 66%, российского газа — 41%.