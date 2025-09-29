USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Трамп призвал, Эрдоган ответил

29 сентября 2025, 23:53 1355

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление на фоне призыва американского лидера Дональда Трампа не покупать российскую нефть.

«Трудности, с которыми столкнулась Европа в первые месяцы войны между Россией и Украиной, показали, насколько верна была наша политика. Мы обеспечили как работу промышленности, так и комфортное проживание наших граждан в зимний период. Как и другие страны-поставщики, мы считаем США важным партнером. Приобретение природного газа стало очень стратегическим шагом в этом направлении», - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания Кабмина.

По данным Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году достигла 66%, российского газа — 41%.

Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 1356
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 1248
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 3937
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 18402
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2209
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
29 сентября 2025, 13:40 6991
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
29 сентября 2025, 21:42 1935
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
29 сентября 2025, 21:26 4765
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
29 сентября 2025, 21:06 2543
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
29 сентября 2025, 20:50 4380
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана
White Hill Capital выходит на рынок Азербайджана ФОТО
29 сентября 2025, 20:40 2662
