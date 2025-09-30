Правительство США может остановиться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, произойдет приостановка работы правительства, поскольку сохраняется тупиковая ситуация в вопросе о том, как сохранить поток финансирования, передает CNN.

«Думаю, нас ждет остановка работы правительства из-за демократов. Надеюсь, они передумают, но посмотрим», — сказал он.

Вэнс возложил вину на демократов за требование о финансировании здравоохранения в обмен на сохранение работы правительства.

За два дня до окончания финансового года в США не приняли план финансирования федерального правительства, из-за чего оно может прекратить работу с 1 октября. В отличие от предыдущих случаев, когда происходил шатдаун, в этот раз он грозит массовыми увольнениями госслужащих и ослаблением доллара.

Президент США Дональд Трамп не проявил особого интереса к требованиям демократов в отношении здравоохранения, хотя и согласился провести встречу с лидером демократов в сенате Чаком Шумером, лидером республиканцев Джоном Тьюном, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократов в нижней палате Хакимом Джеффрисом. Президент неоднократно заявлял, что ожидает приостановки работы правительства на этой неделе. Администрация Трампа пыталась оказать давление на законодателей-демократов, чтобы они отказались от своих требований, предупреждая, что федеральные служащие могут быть уволены навсегда в случае прекращения финансирования.