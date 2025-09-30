USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Правительство США может остановиться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, произойдет приостановка работы правительства, поскольку сохраняется тупиковая ситуация в вопросе о том, как сохранить поток финансирования, передает CNN.

«Думаю, нас ждет остановка работы правительства из-за демократов. Надеюсь, они передумают, но посмотрим», — сказал он.

Вэнс возложил вину на демократов за требование о финансировании здравоохранения в обмен на сохранение работы правительства.

За два дня до окончания финансового года в США не приняли план финансирования федерального правительства, из-за чего оно может прекратить работу с 1 октября. В отличие от предыдущих случаев, когда происходил шатдаун, в этот раз он грозит массовыми увольнениями госслужащих и ослаблением доллара.

Президент США Дональд Трамп не проявил особого интереса к требованиям демократов в отношении здравоохранения, хотя и согласился провести встречу с лидером демократов в сенате Чаком Шумером, лидером республиканцев Джоном Тьюном, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократов в нижней палате Хакимом Джеффрисом. Президент неоднократно заявлял, что ожидает приостановки работы правительства на этой неделе. Администрация Трампа пыталась оказать давление на законодателей-демократов, чтобы они отказались от своих требований, предупреждая, что федеральные служащие могут быть уволены навсегда в случае прекращения финансирования.

Венгрия заблокировала украинские СМИ
Венгрия заблокировала украинские СМИ
01:51 400
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 2261
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 1735
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 4323
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 18960
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2451
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
29 сентября 2025, 13:40 7172
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
29 сентября 2025, 21:42 2289
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
29 сентября 2025, 21:26 5493
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
29 сентября 2025, 21:06 2834
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
29 сентября 2025, 20:50 4901

