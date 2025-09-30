USD 1.7000
ФИФА хочет изменить правила пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменения в регламентацию исполнения пенальти, ожидается, что корректировки вступят в силу со следующего сезона, сообщает Bild.

Согласно предполагаемым нововведениям, если вратарь отразит попытку взятия ворот «с точки», то после этого будет назначаться удар от ворот, независимо от отскока мяча. На данный момент не сообщается, как будут трактоваться ситуации, при которых мяч попадает в штангу или перекладину.

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) - только этот орган имеет полномочия изменять правила футбола.

Если в рамках ежегодного заседания результат голосования за поправки регламентации исполнения пенальти окажется положительным, то нововведение пройдет через этап практических испытаний, лишь после этого новые правила могут стать общепринятыми.

Венгрия заблокировала украинские СМИ
Венгрия заблокировала украинские СМИ
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
