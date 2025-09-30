USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Венгрия заблокировала украинские СМИ

01:51 401

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий. Будапешт пошел на этот шаг в ответ на запрет Украиной двух пророссийских венгерских изданий, написал министр канцелярии Венгрии Гергели Гуляш в Facebook.

Гуляш заявил, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку данные издания «осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации».

«Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии», - сказал Гуляш.

Украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательный дрон Венгрии летал над Закарпатьем и выискивал места расположения оборонной промышленности. Генштаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.

Зеленский пообещал значительно более жесткий ответ Украины за повторную провокацию. Он подчеркнул, что Венгрия делает «очень опасные вещи, прежде всего для себя».

В ответ на это Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские дроны не летали над Украиной и никаких нарушений не было.

01:51 402
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 2264
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 1736
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 4324
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 18960
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2451
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие; все еще актуально
29 сентября 2025, 13:40 7172
Суд не отпустил сына Шихлинского
Суд не отпустил сына Шихлинского
29 сентября 2025, 21:42 2289
Путин за 100 миллиардов
Путин за 100 миллиардов
29 сентября 2025, 21:26 5497
Дания срочно призывает солдат
Дания срочно призывает солдат
29 сентября 2025, 21:06 2834
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
Россия «успокоила» армян: никуда не уходим
29 сентября 2025, 20:50 4901

