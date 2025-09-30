Венгрия заблокировала украинские СМИ

Венгрия запретила 12 украинских новостных изданий. Будапешт пошел на этот шаг в ответ на запрет Украиной двух пророссийских венгерских изданий, написал министр канцелярии Венгрии Гергели Гуляш в Facebook.

Гуляш заявил, что Украина заблокировала венгерские новостные сайты Origo и Demokrata. По его словам, это произошло, поскольку данные издания «осмелились критически высказываться относительно политики санкций против России, военной поддержки Украины, а также осмелились изобразить Евросоюз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации».

«Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии», - сказал Гуляш.

Украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что разведывательный дрон Венгрии летал над Закарпатьем и выискивал места расположения оборонной промышленности. Генштаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины.

Зеленский пообещал значительно более жесткий ответ Украины за повторную провокацию. Он подчеркнул, что Венгрия делает «очень опасные вещи, прежде всего для себя».

В ответ на это Министерство обороны Венгрии сообщило, что венгерские дроны не летали над Украиной и никаких нарушений не было.