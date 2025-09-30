США выбивают Россию из Африки. Еще один провал Кремля

USD 1.7000
На фоне военных действий в Украине и срыва попытки пророссийского переворота в Молдове, Кремль столкнулся с ещё одним внешнеполитическим провалом — в Африке.

Долгое время Москва пыталась закрепиться на «Черном континенте» с помощью ЧВК «Вагнер» и посредничества Евгения Пригожина. Сегодня эти усилия рушатся на глазах. Режимы, захватившие власть при поддержке «вагнеровцев», теперь переориентировались на Вашингтон.

По информации The Washington Post, США, несмотря на прежние санкции и осуждение политики госпереворотов, ведут переговоры с хунтой, захватившей власть в Мали. В июле состоялись переговоры заместителя помощника госсекретаря США по делам Западной Африки Уилла Стивенса с представителями режима, в августе Мали посетили делегации обеих палат Конгресса США, а еще раньше, в феврале, африканское командование ВС США провело первую с 2018 года встречу с военным руководством Мали.

Эмиссары Трампа поехали отбивать "Черный континент" у Путина

Еще недавно Кремль в глобальном противостоянии с Западом делал ставку на африканские военные режимы, как на потенциальных «союзников». Но после загадочной гибели Евгения Пригожина и стремительного развала структуры ЧВК «Вагнер», российские позиции в регионе резко ослабли. Попытка создать на обломках «Вагнера» так называемый «Африканский корпус» под руководством заместителя министра обороны РФ Юнусбека Евкурова обернулась провалом. У Москвы не осталось ни политических, ни военных ресурсов, чтобы удержать контроль над логистикой и стратегическими объектами. В результате, ключевые активы, в том числе, месторождения полезных ископаемых, постепенно переходят под контроль США и Франции.

Хунты, пришедшие к власти при прямом или косвенном участии ЧВК «Вагнер», теперь дрейфуют в сторону Запада, а идея «антиколониальной солидарности» с Россией теряет былую привлекательность. Кремль не смог обеспечить устойчивость военных режимов, а обещанная безопасность обернулась коррупцией, насилием и произволом. В результате, в Центрально-Африканской Республике, Буркина-Фасо, Нигере и особенно Мали прежние «партнеры» Москвы охотно принимают предложения от Запада в обмен на экономическую и военную поддержку. Американские инструкторы возвращаются, а компании США вновь заходят в региональные проекты, вытесняя российских игроков.

Провал российской стратегии в Африке — вопрос не только дипломатии или влияния, но и денег. Миллионы долларов, вложенные в охрану, контракты и рудники, в буквальном смысле исчезли. Добыча золота в Судане прекратилась, шахты — заброшены, а инвестиционные проекты, на которые делались ставки, либо национализированы, либо заморожены. Европейские и американские аналитики уже называют совокупные потери Кремля сопоставимыми с миллиардами долларов. Речь идет о финансовых потерях, которые российский бюджет, истощённый войной в Украине, уже не выдерживает. Что закономерно: логика «геополитического расширения» без устойчивой логистики, политической воли и финансовой дисциплины неминуемо ведёт к катастрофам.

Кремль не смог обеспечить устойчивость военных режимов, а обещанная безопасность обернулась коррупцией, насилием и произволом. В результате, в Центрально-Африканской Республике, Буркина-Фасо, Нигере и особенно Мали прежние «партнеры» Москвы охотно принимают предложения от Запада

Следует отметить, что кейс Мали в этом плане весьма характерен. Ассими Гоита, лидер военной хунты этой страны, совершил в 2020 году переворот, а спустя девять месяцев - ещё один. Тогда США решительно осудили узурпацию власти и приостановили военную помощь. Но спустя несколько лет те же Штаты ведут с генералом переговоры, несмотря на то, что эта страна фактически отказалась от демократического курса: в Мали отменены выборы, а президентский мандат продлён на неопределённый срок. Вашингтон закрывает глаза на политический режим, потому что его цель — вернуть утраченные позиции на континенте, где Москва успела продемонстрировать слабость.

В 2022 году, после вывода французских войск, Мали попыталась представить это как «победу над колониализмом». Но триумф оказался недолгим. На смену французским инструкторами пришли российские наёмники. ЧВК «Вагнер» начала укрепляться в этой стране, обеспечивая охрану режима и получая доступ к стратегическим ресурсам — в первую очередь, к золоту.

Но уже вскоре местные и международные правозащитники задокументировали в Мали целый ряд нарушений: массовые казни, произвольные аресты, пытки. В январе российские и малийские силы, действуя совместно, ликвидировали во время зачистки на севере страны по меньшей мере десять человек, включая двухлетнего ребёнка. В апреле в районе военного лагеря Квала были обнаружены десятки трупов — по версии правозащитников, тела мужчин из этнической группы фулани, ранее задержанных и допрошенных российскими и малийскими военными. Москва игнорирует обвинения, а малийский режим выступает против расследований.

Провал российской стратегии в Африке — вопрос не только дипломатии или влияния, но и денег. Миллионы долларов, вложенные в охрану, контракты и рудники, в буквальном смысле исчезли

На фоне насилия и безнаказанности продолжается экспансия российских компаний. Связанные с Кремлём структуры получают лицензии на добычу, строят аффинажные предприятия и экспортируют природные ресурсы Мали, не раскрывая перед населением объемы работ и финансовых потоков. Жители Мали не получают с этого ни гарантий занятости, ни налоговых поступлений. Выгода остаётся в руках политиков и корпораций.

В результате США, наблюдая постепенное ослабление влияния Москвы, начали действовать. Используя традиционный нарратив о «борьбе с терроризмом», Вашингтон развивает дипломатические и военные контакты с теми, кого ещё недавно называл «узурпаторами» и «преступниками». Однако по мнению Тафи Мхаки, обозревателя телеканала Al Jazeera по делам Африки, эта риторика — всего лишь прикрытие реальной цели — оттеснить Россию на «Черном континенте» от ресурсов и стратегических точек.

Мхака напоминает: переход Мали под контроль российских структур не улучшил жизнь ее граждан. Напротив, на смену французскому патернализму пришло российское имперское пренебрежение. За кулисами громких слов о «суверенитете» и «многополярности» скрывается циничный передел зон влияния. Жизни африканцев, как и прежде, остаются инструментом в игре крупных держав.

Итог очевиден: сделка с Пригожиным оказалась временной, а африканская ставка Кремля — ошибочной. Африканские хунты, некогда лояльные Москве, теперь заключают сделки с Вашингтоном. Новая холодная война на континенте набирает обороты, а Россия постепенно теряет Африку.

