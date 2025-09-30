Аресты в Лондоне, патрули в Чикаго

Мигранты плывут к надувной лодке у пляжа Пти-Фор-Филипп на севере Франции, чтобы пересечь на ней Ла-Манш и попасть в Великобританию
Ливерпуль (Великобритания). Полиция арестовывает сторонницу организации "Палестинское действие"
Лима (Перу). Акция протеста молодежного движения "Поколение Z" в Лиме против политики президента Перу Дины Болуарте
Чикаго (США). Федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничной службы патрулируют улицу Уэст-Уокер-драйв в деловом районе Луп
Кишинев (Молдова). Задержание во время акции протеста оппозиции у здания парламента. Проевропейская Партия «Действие и солидарность» получила большинство мест в новом парламенте
Этоша (Намибия). Пожар охватил треть заповедника Этоша - одного из крупнейших национальных парков в Африке, где обитают 114 видов млекопитающих
Мехико (Мексика). Родственники и демонстранты отмечают 11-ю годовщину похищения 43 студентов педагогического колледжа. Все они пропали без вести