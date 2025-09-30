Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его бывший помощник Рашад Бадалов и директор ООО «GİRASOL» Фуад Бабаев. Судебное заседание проходит под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. На очередном слушании обвиняемый Мустафаев выступил с подробными показаниями, отвергнув все предъявленные ему обвинения. По словам Мустафаева, он не совершал никаких противоправных действий и всегда действовал исключительно в рамках закона и служебных обязанностей. Обвинения в хищении государственных средств он назвал «безосновательными», а возбуждение уголовного дела — «преждевременным и политически мотивированным».

Мустафаев также подчеркнул, что следственные органы не представили суду ни акта Счетной палаты, ни достоверных доказательств его вины, а решение об аресте было принято всего через шесть дней после возбуждения дела. По утверждению Мустафаева, это было сделано с целью ограничить его право на полноценную защиту и возможность публично отстоять свою невиновность. Особое внимание обвиняемый уделил абсурдным, по его словам, выводам аудиторской проверки. В частности, он указал на претензию Счетной палаты о том, что управление Приморского бульвара могло использовать опреснённую морскую воду для полива зеленых насаждений и сэкономить таким образом 800 тысяч манатов. Мустафаев подчеркнул, что подобное не только технически невозможно, но и противоречит санитарным требованиям. Он также отметил, что сточные воды нескольких ресторанов (то есть, отходы от кухни и туалетов) собирались в одну систему – насос, который должен был откачивать эти воды в канализацию. В случае же его поломки или отключения электричества сточные воды могли попасть в окружающую среду и вызвать санитарную и экологическую катастрофу. Возмущение Мустафаева вызвало также обвинение в хищении 12 миллионов манатов в период его руководства Приморским бульваром с 2016 по 2024 годы. По его словам, гипотеза следствия о том, что все наличные сборы с объектов бульвара якобы проходили через него, не подтверждаены ни одним свидетельством, аудиовизуальным материалом или бухгалтерской записью. Более того, ни один из допрошенных свидетелей, по утверждению подсудимого, не заявил, что лично передавал ему деньги или был свидетелем подобных незаконных операций.

В своих показаниях Мустафаев также отметил, что в период пандемии, когда территория Приморского бульвара официально была закрыта, Счетная палата указала в отчёте, что на судах «Мирвари» и «Шафаг» были осуществлены десятки тысяч морских прогулок. Подсудимый подверг сомнению достоверность этих данных, указав на их несоответствие фактам и условиям жесткого карантина. Отверг бывший чиновник и обвинения в получении незаконного дохода от киосков по продаже попкорна. В качестве главного свидетеля обвинение привлекло Тохида Аббасова, который, по словам Мустафаева, был отстранён им от работы ещё в 2016 году. По версии следствия между Мустафаевым и Аббасовым имела место договорённость, по которой Аббасов работал по своему идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), получая зарплату, а прибыль передавал Мустафаеву. Сам подсудимый считает эту версию не только надуманной, но и логически несостоятельной. «Если бы я хотел действовать незаконно, то вряд ли выбрал бы для этой цели человека, которого сам же и уволил», — заявил обвиняемый. Отдельным эпизодом проходит дело о возможном хищении свыше 736 тысяч манатов, полученных от владельца киосков по продаже мороженого Maraşpark. Мустафаев отметил, что в качестве доказательства следствием был представлен только лист бумаги, написанный от руки самим предпринимателем. В то же время, ни налоговые отчёты, ни официальные документы в материалы дела приобщены не были.

Подсудимый также опроверг обвинение в присвоении свыше 175 тысяч манатов, якобы выделенных на закупку цветов у компании «GİRASOL». Мустафаев напомнил суду, что в 2020 году при нём была создана собственная теплица, однако в холодное время года выращивать в промышленных масштабах цветы без отопления и газоснабжения невозможно. Следовательно, закупка растений извне была необходима. В отношении упрёков по поводу использования ИНН бывших сотрудников для ведения парковочного бизнеса Мустафаев заявил, что действовал в интересах людей. В 2020 году по итогам проверки Счетной палаты было принято решение о ликвидации ООО «Sahil Xidməti» и передаче парковочных услуг частным предпринимателям. Чтобы сотрудники не остались без средств к существованию, он предложил им зарегистрироваться в качестве предпринимателей и продолжить работу. По словам Мустафаева, если бы у него был умысел на хищение, он создал бы собственную фирму или привлек доверенное лицо. Завершая показания, экс-глава бульвара прокомментировал также налоговые претензии. В частности, Мустафаев выразил недоумение тем, что налоговая служба исходит из предположения о его виновности и требует уплаты налогов с несуществующего дохода. «Объектом налогообложения являюсь не я, как физическое лицо, а юридическое лицо — Управление Приморского бульвара», — заявил обвиняемый.