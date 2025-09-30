Азербайджан не пропустит российский газ в Иран

USD 1.7000
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
05:06 1002

28 сентября 2025 года, с 00 00 часов по восточному времени, были возобновлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, ранее приостановленные в рамках ядерной сделки 2015 года. Данное решение стало ответом на отказ Тегерана выполнить требования Великобритании, Германии и Франции по допуску инспекций МАГАТЭ на свои ядерные объекты. С этого момента вновь вступают в силу все положения шести прежних санкционных резолюций. Странам-членам ООН предписано соблюдать их в полном объёме, с использованием всех доступных средств за исключением военной силы.

Напомним, что санкции, включающие в себя запрет на торговлю оружием, ограничения в энергетике, банковской сфере и других ключевых отраслях, были приостановлены в 2015 году на основании резолюции Совбеза ООН за номером 2231, утверждённой после соглашения между Ираном и шестёркой международных посредников. Однако после 12-дневной войны между Ираном и Израилем в августе 2025 года европейская «тройка» в лице Франции, Германии и Великобритании инициировала механизм «обратного действия» (snapback), предусмотренный все той же резолюцией, предполагающий в случае нарушения условий соглашения автоматическое возвращение прежних санкций.

Санкции Совбеза ООН против Ирана снова в действии

Несмотря на все попытки продолжить переговоры, стороны не достигли компромисса. В итоге санкционный режим был восстановлен.

Официальный Тегеран отверг это решение. Министерство иностранных дел ИРИ заявило, что предпринятые действия «не создают никаких обязательств для Ирана и государств-членов ООН» и охарактеризовало их как «юридически необоснованные, морально неприемлемые и логически ошибочные».

Следом за Совбезом ООН, Евросоюз также объявил о введении новых ограничений, затрагивающих баллистическую и ядерную программы Ирана, а также финансово-энергетический сектор.

Возвращение санкций оказало существенное давление на экономику Ирана, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии. Одним из прямых последствий стало фактическое замораживание планов по импорту в Иран российского газа через территорию Азербайджана. Эти поставки должны были стать частью масштабного энергетического соглашения между Москвой и Тегераном.

Путин с Пезешкианом почти договорились. Однако...

Как известно, стороны достигли предварительной договорённости еще летом 2024 года. В январе 2025 года, во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву, было подписано соглашение о начале поставок российского газа в объёме до двух миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения в будущем до 50 миллиардов кубометров. Предполагалось, что часть объёма будет использоваться для внутренних нужд Ирана, а оставшийся газ пойдет на экспорт в третьи страны, в первую очередь, в Азию.

Осуществление этих поставок планировалось через территорию Азербайджана с использованием уже существующей инфраструктуры. Однако официальный Баку до сих пор так и не выступил с подтверждением участия в данном проекте в качестве транзитной стороны. Несмотря на недавний визит в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, подробности обсуждения остаются нераскрытыми. Известно лишь, что иранская сторона заявляла о согласовании всех условий, кроме цены, которую Тегеран предлагает на уровне почти в два раза ниже европейской.

Теперь же главным препятствием для реализации проекта становятся международные санкции. В условиях нарастающего давления со стороны Запада, участие в транзите российского газа в Иран может поставить Азербайджан в весьма сложное положение. Баку активно развивает экономические и политические связи с США и Европейским союзом, а потому вряд ли пойдёт на риск оказаться в числе стран, нарушающих резолюции ООН. Потенциальное участие в таком проекте может повлечь для Азербайджана не только репутационные, но и экономические последствия.

Официальный Баку до сих пор так и не выступил с подтверждением участия в данном проекте в качестве транзитной стороны. Несмотря на недавний визит в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, подробности обсуждения остаются нераскрытыми

Таким образом, восстановление международных санкций против Ирана фактически ставит в обозримом будущем крест на энергетическом партнёрстве Москвы и Тегерана. Для России это означает потерю потенциального экспортного канала в южном направлении, а для Ирана — срыв попытки компенсировать дефицит энергоресурсов в условиях внешнего давления.

Таким образом, в нынешних условиях перспективы возобновления проекта без политической разрядки и дипломатического пересмотра санкционного режима выглядят крайне маловероятными.

Рычаг на Москву в руках Баку: а как же транзит газа? главный вопрос
25 августа 2025, 23:29 11694
Поставка российского газа. Шахин Мустафаев обсуждает, но официальной позиции нет что происходит?
24 сентября 2025, 02:23 5745
В Тегеране Россию обвиняют в предательстве наш комментарий, все еще актуально
26 августа 2025, 14:55 5533
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 913
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 953
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 2721
Аресты в Лондоне, патрули в Чикаго
Аресты в Лондоне, патрули в Чикаго объектив haqqin.az
04:11 477
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема
29 сентября 2025, 22:08 4110
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
29 сентября 2025, 16:13 8186
Венгрия заблокировала украинские СМИ
Венгрия заблокировала украинские СМИ
01:51 1007
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 3124
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 2219
ХАМАС познакомили с планом Трампа
ХАМАС познакомили с планом Трампа обновлено 00:19; видео
00:19 4644
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов
29 сентября 2025, 18:52 19386

