Азербайджан не пропустит российский газ в Иран

28 сентября 2025 года, с 00 00 часов по восточному времени, были возобновлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, ранее приостановленные в рамках ядерной сделки 2015 года. Данное решение стало ответом на отказ Тегерана выполнить требования Великобритании, Германии и Франции по допуску инспекций МАГАТЭ на свои ядерные объекты. С этого момента вновь вступают в силу все положения шести прежних санкционных резолюций. Странам-членам ООН предписано соблюдать их в полном объёме, с использованием всех доступных средств за исключением военной силы. Напомним, что санкции, включающие в себя запрет на торговлю оружием, ограничения в энергетике, банковской сфере и других ключевых отраслях, были приостановлены в 2015 году на основании резолюции Совбеза ООН за номером 2231, утверждённой после соглашения между Ираном и шестёркой международных посредников. Однако после 12-дневной войны между Ираном и Израилем в августе 2025 года европейская «тройка» в лице Франции, Германии и Великобритании инициировала механизм «обратного действия» (snapback), предусмотренный все той же резолюцией, предполагающий в случае нарушения условий соглашения автоматическое возвращение прежних санкций.

Несмотря на все попытки продолжить переговоры, стороны не достигли компромисса. В итоге санкционный режим был восстановлен. Официальный Тегеран отверг это решение. Министерство иностранных дел ИРИ заявило, что предпринятые действия «не создают никаких обязательств для Ирана и государств-членов ООН» и охарактеризовало их как «юридически необоснованные, морально неприемлемые и логически ошибочные». Следом за Совбезом ООН, Евросоюз также объявил о введении новых ограничений, затрагивающих баллистическую и ядерную программы Ирана, а также финансово-энергетический сектор. Возвращение санкций оказало существенное давление на экономику Ирана, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии. Одним из прямых последствий стало фактическое замораживание планов по импорту в Иран российского газа через территорию Азербайджана. Эти поставки должны были стать частью масштабного энергетического соглашения между Москвой и Тегераном.

Как известно, стороны достигли предварительной договорённости еще летом 2024 года. В январе 2025 года, во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву, было подписано соглашение о начале поставок российского газа в объёме до двух миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения в будущем до 50 миллиардов кубометров. Предполагалось, что часть объёма будет использоваться для внутренних нужд Ирана, а оставшийся газ пойдет на экспорт в третьи страны, в первую очередь, в Азию. Осуществление этих поставок планировалось через территорию Азербайджана с использованием уже существующей инфраструктуры. Однако официальный Баку до сих пор так и не выступил с подтверждением участия в данном проекте в качестве транзитной стороны. Несмотря на недавний визит в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, подробности обсуждения остаются нераскрытыми. Известно лишь, что иранская сторона заявляла о согласовании всех условий, кроме цены, которую Тегеран предлагает на уровне почти в два раза ниже европейской. Теперь же главным препятствием для реализации проекта становятся международные санкции. В условиях нарастающего давления со стороны Запада, участие в транзите российского газа в Иран может поставить Азербайджан в весьма сложное положение. Баку активно развивает экономические и политические связи с США и Европейским союзом, а потому вряд ли пойдёт на риск оказаться в числе стран, нарушающих резолюции ООН. Потенциальное участие в таком проекте может повлечь для Азербайджана не только репутационные, но и экономические последствия.