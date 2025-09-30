Мадуро готовится к войне с Америкой

«Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики», - сказала Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión, указав, что документ немедленно вступит в силу, если «вооруженные силы Соединенных Штатов осмелятся совершить агрессию против Венесуэлы».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения США. Об этом на встрече Национального совета за суверенитет и мир с дипломатическим корпусом сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

Родригес сообщила, что документ предоставляет Мадуро «особые полномочия, как это предусмотрено конституцией, для мобилизации Национальных боливарианских вооруженных сил республики на всей территории страны, чтобы немедленно взять под военный контроль инфраструктуру, общественные службы, нефтегазовую и другие отрасли промышленности».

«Президент подписал указ о внешнем угрозе. ... Он основан на статье 236 нашей Конституции», — сказала она, уточнив, что это дает ему особые полномочия действовать в вопросах обороны и безопасности для защиты Венесуэлы.

Вице-президент подчеркнула, что военное вмешательство США будет рассматриваться как спусковой крючок для приведения в действие механизма.

В последние годы Мадуро не раз получал особые полномочия, в основном через введение режима чрезвычайного положения. В 2020 году это было связано с пандемией COVID-19.

11 сентября Мадуро объявил о запуске нового плана обороны страны под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление». По его словам, в реализации программы задействованы Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) и народное ополчение. Эти меры необходимы для защиты права Венесуэлы на мир, независимость, территориальную целостность и суверенитет народа, уточнил тогда Мадуро. Его заявление прозвучало на фоне обострения отношений с США. 2 сентября, американский лидер Дональд Трамп сообщил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля во время операции ВМС США в международных водах. Трамп обвинил Каракас в недостаточной борьбе с наркоторговлей, а банду назвал подконтрольной Мадуро. В ответ на это венесуэльский президент назвал происходящее самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. По его словам, третья мировая началась и у США есть на нее план. Мадуро подчеркнул, что США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем.

В августе президент Венесуэлы объявил о проведении всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозы со стороны «американского империализма» и призывом к защите суверенитета страны. Мадуро заявил, что цель призыва — дать отпор Вашингтону и продемонстрировать готовность народа к миру, но на своих условиях. Поводом для такой реакции стало сообщение о направлении военных кораблей США к берегам Венесуэлы. Американская сторона объяснила эти действия планом администрации Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.

В марте 2020 года Минюст США признал Мадуро и некоторых других на тот момент действующих или бывших членов венесуэльского правительства виновными в наркотерроризме и использовании запрещенных веществ «в качестве оружия» против США. За информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера, Вашингтон предлагает награду в $50 млн.