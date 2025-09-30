ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил

Уточняется, что детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Другой источник издания предположил, что ХАМАС может дать ответ только через несколько дней.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в то же время пишет, что власти Израиля принимали участие в формировании плана президента США. По ее сведениям, наиболее заметной правкой является вопрос государственности. В тексте плана указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. Отмечается, что без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия будет финансировать план американского лидера, довольно мала.

Накануне президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После переговоров американский Белый дом обнародовал план по урегулированию конфликта в Газе. Он состоит из 20 пунктов. Документ предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство «завершит работу самостоятельно».