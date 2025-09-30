USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил

09:45 319

Палестинское движение ХАМАС пообещало изучить план США по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

Уточняется, что детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Другой источник издания предположил, что ХАМАС может дать ответ только через несколько дней.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в то же время пишет, что власти Израиля принимали участие в формировании плана президента США. По ее сведениям, наиболее заметной правкой является вопрос государственности. В тексте плана указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. Отмечается, что без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия будет финансировать план американского лидера, довольно мала.

Накануне президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После переговоров американский Белый дом обнародовал план по урегулированию конфликта в Газе. Он состоит из 20 пунктов. Документ предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство «завершит работу самостоятельно». 

ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 320
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 981
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 4630
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1337
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине
США, конечно, помогут. Но не Украине. А Аргентине наша корреспонденция
29 сентября 2025, 20:44 3341
Аресты в Лондоне, патрули в Чикаго
Аресты в Лондоне, патрули в Чикаго объектив haqqin.az
04:11 2090
Похороны русской «мягкой силы»
Похороны русской «мягкой силы» главная тема
29 сентября 2025, 22:08 6146
Победа в Карабахе: траур или праздник?
Победа в Карабахе: траур или праздник? записки с Октоберфеста
29 сентября 2025, 16:13 9111
Венгрия заблокировала украинские СМИ
Венгрия заблокировала украинские СМИ
01:51 2169
Трамп призвал, Эрдоган ответил
Трамп призвал, Эрдоган ответил
29 сентября 2025, 23:53 5124
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
Вербовщик иракцев в российскую армию получил пожизненное
29 сентября 2025, 23:18 3420

