Российский дрон попал в дом: погибла целая семья

В Сумской области Украины в ночь на 30 сентября российский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины. Во время атаки погибла целая семья – родители и их двое маленьких сыновей, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По словам главы области, дрон «прицельно атаковал частный дом», в котором проживала супружеская пара с двумя детьми. В результате прямого попадания здание полностью разрушено.

Спасатели из-под обломков извлекли тела четырех погибших: отца, матери и их детей в возрасте 6 и 4 лет.

Село Чернетчина Краснопольского района расположено в 17 км по прямой от границы с Россией. Российские военные не комментировали удар.

