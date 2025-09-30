Босфор перекрыли

У грузового судна ARDA, следовавшего в Россию из турецкого порта Бандырма, отказал двигатель, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Из-за этого движение по проливу Босфор приостановили в обоих направлениях.

Минтранс сообщил, что к судну направили катера и буксиры береговой охраны, его пришвартовали к причалу.

ARDA — 98-метровое судно, построенное в 1984 году, оно ходит под флагом Панамы. По данным порталов VesselFinder и MarineTraffic, сухогруз 30 сентября направился из Стамбула и 4 октября должен был прибыть в Туапсе.