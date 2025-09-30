USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Босфор перекрыли

10:25 1708

У грузового судна ARDA, следовавшего в Россию из турецкого порта Бандырма, отказал двигатель, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Из-за этого движение по проливу Босфор приостановили в обоих направлениях.

Минтранс сообщил, что к судну направили катера и буксиры береговой охраны, его пришвартовали к причалу.

ARDA — 98-метровое судно, построенное в 1984 году, оно ходит под флагом Панамы. По данным порталов VesselFinder и MarineTraffic, сухогруз 30 сентября направился из Стамбула и 4 октября должен был прибыть в Туапсе.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 131
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 349
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 684
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1326
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1256
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1312
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2356
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1132
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1654
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6091
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1487

