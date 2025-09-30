USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Kontakt открыл магазин в одном из крупнейших ТЦ Грузии

Kontakt открыл магазин в одном из крупнейших ТЦ Грузии

10:33

Уже более 4 лет Kontakt с успехом представляет Азербайджан за пределами страны, и сегодня компания отмечает очередной значимый шаг. В столице Грузии, в одном из крупнейших и самых посещаемых торговых центров Тбилиси — EastPoint — состоялось торжественное открытие пятого магазина сети.

Открытие, прошедшее всего несколько дней назад, подарило гостям приятные эмоции: их ждал широкий ассортимент, специальные скидки и подарки. Дополнительные розыгрыши и сюрпризы от партнерских брендов придали мероприятию еще больше ярких красок.

Для покупателей в Грузии магазины Kontakt стали первым выбором по целому ряду причин: здесь и выгодные цены, и удобные условия рассрочки. Современная, со вкусом оформленная атмосфера превращает процесс покупок в комфортный и запоминающийся опыт.

Напомним, Kontakt вышел на грузинский рынок в 2021 году и за короткий срок стал одним из ключевых игроков. Как и в Азербайджане, здесь сеть выступает официальным партнером множества международных брендов. За эти 4 года Kontakt предложил грузинским покупателям тысячи товарных наименований и остается единственной сетью в стране, предлагающей внутреннюю рассрочку без процентов.

Онлайн-платформа kontakt.ge также предоставляет удобные условия для покупок, а особенно выделяется быстрой доставкой: в Тбилиси и Батуми заказы весом до 15 кг доставляются всего за 2 часа.

Напомним, на сегодняшний день сеть включает более 50 магазинов в Азербайджане, 5 магазинов в Грузии, а также два онлайн-магазина — kontakt.az и kontakt.ge. До конца года Kontakt планирует открыть новые магазины как в Тбилиси, так и в других регионах Грузии.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 133
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 349
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 687
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1327
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1259
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1314
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2357
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1132
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1654
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6091
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1487

