Kontakt открыл магазин в одном из крупнейших ТЦ Грузии

Уже более 4 лет Kontakt с успехом представляет Азербайджан за пределами страны, и сегодня компания отмечает очередной значимый шаг. В столице Грузии, в одном из крупнейших и самых посещаемых торговых центров Тбилиси — EastPoint — состоялось торжественное открытие пятого магазина сети.
Открытие, прошедшее всего несколько дней назад, подарило гостям приятные эмоции: их ждал широкий ассортимент, специальные скидки и подарки. Дополнительные розыгрыши и сюрпризы от партнерских брендов придали мероприятию еще больше ярких красок.
Для покупателей в Грузии магазины Kontakt стали первым выбором по целому ряду причин: здесь и выгодные цены, и удобные условия рассрочки. Современная, со вкусом оформленная атмосфера превращает процесс покупок в комфортный и запоминающийся опыт.
Напомним, Kontakt вышел на грузинский рынок в 2021 году и за короткий срок стал одним из ключевых игроков. Как и в Азербайджане, здесь сеть выступает официальным партнером множества международных брендов. За эти 4 года Kontakt предложил грузинским покупателям тысячи товарных наименований и остается единственной сетью в стране, предлагающей внутреннюю рассрочку без процентов.
Онлайн-платформа kontakt.ge также предоставляет удобные условия для покупок, а особенно выделяется быстрой доставкой: в Тбилиси и Батуми заказы весом до 15 кг доставляются всего за 2 часа.
Напомним, на сегодняшний день сеть включает более 50 магазинов в Азербайджане, 5 магазинов в Грузии, а также два онлайн-магазина — kontakt.az и kontakt.ge. До конца года Kontakt планирует открыть новые магазины как в Тбилиси, так и в других регионах Грузии.