Kontakt открыл магазин в одном из крупнейших ТЦ Грузии

Уже более 4 лет Kontakt с успехом представляет Азербайджан за пределами страны, и сегодня компания отмечает очередной значимый шаг. В столице Грузии, в одном из крупнейших и самых посещаемых торговых центров Тбилиси — EastPoint — состоялось торжественное открытие пятого магазина сети. Открытие, прошедшее всего несколько дней назад, подарило гостям приятные эмоции: их ждал широкий ассортимент, специальные скидки и подарки. Дополнительные розыгрыши и сюрпризы от партнерских брендов придали мероприятию еще больше ярких красок.

Для покупателей в Грузии магазины Kontakt стали первым выбором по целому ряду причин: здесь и выгодные цены, и удобные условия рассрочки. Современная, со вкусом оформленная атмосфера превращает процесс покупок в комфортный и запоминающийся опыт. Напомним, Kontakt вышел на грузинский рынок в 2021 году и за короткий срок стал одним из ключевых игроков. Как и в Азербайджане, здесь сеть выступает официальным партнером множества международных брендов. За эти 4 года Kontakt предложил грузинским покупателям тысячи товарных наименований и остается единственной сетью в стране, предлагающей внутреннюю рассрочку без процентов.