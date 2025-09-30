USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

YouTube заплатит Трампу за бан

10:41 756

Видеоплатформа YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа, поданного из-за блокировки его аккаунта в 2021 году после штурма Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, по условиям соглашения Дональд Трамп поручил видеоплатформе, принадлежащей Google, направить $22 млн из общей суммы на строительство нового бального зала в Белом доме, а оставшиеся средства будут распределены между другими истцами, обвинявшими YouTube в цензуре.

WP напоминает, что ранее аналогичные договоренности были достигнуты с платформами Meta и X: первая согласилась выплатить $25 млн, вторая — $10 млн.

6 января 2021 года, в конце первого президентского срока Дональда Трампа, его сторонники ворвались в здание Конгресса США, пытаясь помешать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года и завершившихся победой Джо Байдена. В ходе беспорядков полицейский застрелил одну из участниц штурма. Также сообщалось о нескольких смертельных случаях, вызванных медицинскими причинами. Позднее скончался сотрудник полиции Капитолия.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 135
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 350
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 690
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1329
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1259
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1317
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2357
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1132
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1654
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6091
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1488

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 135
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 350
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 690
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1329
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1259
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1317
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2357
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1132
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1654
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6091
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться