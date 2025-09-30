YouTube заплатит Трампу за бан

Видеоплатформа YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа, поданного из-за блокировки его аккаунта в 2021 году после штурма Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, по условиям соглашения Дональд Трамп поручил видеоплатформе, принадлежащей Google, направить $22 млн из общей суммы на строительство нового бального зала в Белом доме, а оставшиеся средства будут распределены между другими истцами, обвинявшими YouTube в цензуре.

WP напоминает, что ранее аналогичные договоренности были достигнуты с платформами Meta и X: первая согласилась выплатить $25 млн, вторая — $10 млн.

6 января 2021 года, в конце первого президентского срока Дональда Трампа, его сторонники ворвались в здание Конгресса США, пытаясь помешать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года и завершившихся победой Джо Байдена. В ходе беспорядков полицейский застрелил одну из участниц штурма. Также сообщалось о нескольких смертельных случаях, вызванных медицинскими причинами. Позднее скончался сотрудник полиции Капитолия.