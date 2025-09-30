USD 1.7000
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Азиатский банк оценил экономику Азербайджана

10:45

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 2,4%, в 2026 году – на 2%.

Оценка роста ВВП Азербайджана на 2025 год ухудшена на 1 процентный пункт по сравнению с апрельским прогнозом, а прогноз на 2026 год - на 1,3 п.п.

Замедление объясняется падением добычи углеводородов: в первой половине 2025 года экономика выросла на 1,5% против 4,3% годом ранее. Нефтяной сектор сократился на 5,3%, газовый – на 0,4%, что привело к снижению промышленного производства на 0,5%. При этом ненефтяная экономика прибавила 3,9%: строительный сектор вырос на 8,5%, сельское хозяйство – на 1,4%.

Сфера услуг замедлилась почти вдвое (3,1% против 6,1% годом ранее), главным образом из-за транспорта и связи.

АБР ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4,2% в 2025 году и 3,5% в 2026-м. В первой половине текущего года инфляция ускорилась до 5,9% (продукты +6,6%, услуги +7,5%), однако во втором полугодии ожидается замедление. ЦБ в июле снизил ставку с 7,25% до 7%.

Финансы Азербайджана остаются устойчивыми. В первом полугодии 2025 года доходы бюджета достигли 31,9% ВВП при расходах 27,5%, профицит составил 4,4% ВВП. Текущий счет в I квартале был положительным ($1,1 млрд), а валютные резервы выросли до $77,6 млрд, что эквивалентно 105% ВВП и в 15 раз превышает внешний долг.

Напомним, Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 3%, в 2026 году – 2,9%. В январе-августе 2025 года экономика страны выросла на 1%.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает роста в 2025-2026 гг. на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody's - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026 гг. прогнозирует рост в 3,5% и 2,5% соответственно. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

