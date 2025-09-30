USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.0497
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
Новость дня
В Азербайджане подорожал общественный транспорт

Компании Маска лишились «голов»

10:54 902

Компании американского предпринимателя Илона Маска столкнулись с оттоком управленцев на фоне профессионального выгорания и разногласий с его политическими взглядами, сообщает газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, в течение последнего года компании Маска столкнулись с заметным оттоком топ-менеджеров — на фоне высоких требований со стороны предпринимателя и его активной политической позиции. В числе покинувших свои посты — ключевые сотрудники американского отдела продаж Tesla, подразделений по выпуску аккумуляторов и силовых агрегатов, отдела по связям с общественностью, а также директор по информационным технологиям.

Кроме того, из Tesla ушли ключевые специалисты, работавшие над проектами антропоморфного робота Optimus и моделей искусственного интеллекта, на которые Маск возлагает особые надежды. По его оценке, до 80% будущей стоимости компании может быть обеспечено именно за счет роботов.

Еще более ощутимым, по данным FT, стал кадровый отток из основанного Маском в 2023 году стартапа xAI, специализирующегося на разработке ИИ. Компания, которую в марте объединили с соцсетью X, за короткий срок лишилась финансового директора и главного юрисконсульта — они ушли с разницей в одну неделю.

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 141
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 354
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 696
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1337
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1261
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1320
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2359
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1133
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1655
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6092
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1488

ЭТО ВАЖНО

Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
Министр Шахбазов рассказал о планах Азербайджана на будущее
12:21 141
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании
Игры СНГ: первое в истории золото Азербайджана в плавании ФОТО
12:04 354
Азербайджан поддержал план Трампа
Азербайджан поддержал план Трампа
12:01 696
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
План Трампа может изменить ситуацию в Украине
11:27 1337
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
Россия лидирует в ненефтегазовом экспорте Азербайджана
11:16 1261
Россия захватывает все больше территорий Украины
Россия захватывает все больше территорий Украины
11:15 1320
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
«Спецоперация» теперь стала «праведной битвой» России
10:20 2359
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил
ХАМАС скоро ответит Трампу. А Нетаньяху предупредил новость дополнена
09:45 1133
Мадуро готовится к войне с Америкой
Мадуро готовится к войне с Америкой
08:52 1655
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна
Экс-глава Бакинского бульвара отвергает обвинения: ни канализации, ни мороженого, ни попкорна громкое дело
04:20 6092
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!
29 сентября 2025, 21:28 1488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться