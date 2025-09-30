Компании Маска лишились «голов»

Компании американского предпринимателя Илона Маска столкнулись с оттоком управленцев на фоне профессионального выгорания и разногласий с его политическими взглядами, сообщает газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, в течение последнего года компании Маска столкнулись с заметным оттоком топ-менеджеров — на фоне высоких требований со стороны предпринимателя и его активной политической позиции. В числе покинувших свои посты — ключевые сотрудники американского отдела продаж Tesla, подразделений по выпуску аккумуляторов и силовых агрегатов, отдела по связям с общественностью, а также директор по информационным технологиям.

Кроме того, из Tesla ушли ключевые специалисты, работавшие над проектами антропоморфного робота Optimus и моделей искусственного интеллекта, на которые Маск возлагает особые надежды. По его оценке, до 80% будущей стоимости компании может быть обеспечено именно за счет роботов.

Еще более ощутимым, по данным FT, стал кадровый отток из основанного Маском в 2023 году стартапа xAI, специализирующегося на разработке ИИ. Компания, которую в марте объединили с соцсетью X, за короткий срок лишилась финансового директора и главного юрисконсульта — они ушли с разницей в одну неделю.