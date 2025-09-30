USD 1.7000
Америка депортировала иранцев

Власти США по согласованию с Тегераном выслали из страны около 100 иранцев, сообщили источники газеты The New York Times.

По информации издания, часть депортированных иранцев покинула США добровольно после нескольких месяцев пребывания в миграционных центрах. Большинство же вернувшихся получили отказ в предоставлении убежища, а некоторые не дождались судебного решения по своему статусу.

По информации источников газеты, самолет с высланными иранцами покинул США 29 сентября. Координацию операции осуществлял МИД Ирана. Вернувшимся обещали «спокойное возвращение» без каких-либо проблем и последствий.

Личности депортируемых и причины их эмиграции в США пока не ясны. По словам иранских официальных лиц, эта депортация стала редким примером сотрудничества между Соединенными Штатами и иранским правительством, а также кульминацией многомесячных переговоров между двумя странами.

Как отмечает The New York Times, эта депортация — одна из самых показательных попыток администрации Трампа выслать мигрантов, невзирая на условия в области прав человека, в которые они могут попасть. Ранее в этом году США выслали группу иранцев — многие из них были обращенными в христианство — в Коста-Рику и Панаму.

В 2024 году США депортировали в Иран чуть более двух десятков человек — рекордный показатель за последние годы — несколькими коммерческими рейсами.

